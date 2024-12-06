Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Песков раскрыл содержание новых договоров России и Белоруссии
Песков: Москва и Минск подпишут соглашения о взаимных обязательствах в сфере обороны
Москва и Минск готовятся утвердить новый договор о гарантиях безопасности и Концепцию безопасности Союзного государства, которые предусматривают взаимные обязательства России и Белоруссии в сфере обороны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что данные соглашения отображают наивысшую степень союзничества между Россией и Белоруссией, передает ТАСС.
«Там взаимные обязательства по обеспечению безопасности. Это, наверное, наивысшая степень союзничества, в том числе и в вопросах обеспечения безопасности и обороны», – заявил он, отвечая на вопрос о возможном участии Белоруссии в специальной военной операции.
Однако Песков не стал раскрывать подробности содержимого документов, отметив, что необходимо дождаться их подписания лидерами стран, прежде чем обсуждать детали.
Ранее Песков рассказал о прогрессе в сотрудничестве с Белоруссией в области безопасности, отметив, что двусторонние отношения в этой сфере продолжают развиваться и совершенствоваться, а также заявил, что Россия и Белоруссия развивают самую продвинутую форму интеграции на постсоветском пространстве.