Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Песков: Россия и Белоруссия развили продвинутую форму интеграции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия развивают самую продвинутую форму интеграции на постсоветском пространстве.
Песков напомнил журналистам, что процесс формирования такой интеграции начался еще четверть века назад, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией направлен на решение стратегических задач, в то время как вопросы тактического ядерного оружия остаются вне открытых документов и имеют оперативный характер. Песков подчеркнул, что концепция безопасности, утверждаемая в Минске, предполагает углубленное союзничество и гарантированное взаимное обеспечение безопасности.
Песков также отметил, что Белоруссия как союзное государство вписана в концепцию ядерной безопасности России, и без углубленного сотрудничества в сфере безопасности взаимодействие двух стран невозможно.
Ранее Песков рассказал о прогрессе в сотрудничестве с Белоруссией в области безопасности, отметив, что двусторонние отношения в этой сфере продолжают развиваться и совершенствоваться.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.