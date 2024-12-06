Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Путин прибыл в Минск для участия в Высшем госсовете
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.
Глава государства прилетел в Минск, где он примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдет вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает ТАСС.
Среди ключевых вопросов повестки дня – безопасность. В рамках заседания планируется подписание договора России и Белоруссии о гарантиях безопасности, а также концепции безопасности Союзного государства.
Также обсуждения коснутся введения комфортных тарифов на услуги связи, формирования объединенного рынка электроэнергии и борьбе с незаконным импортом товаров. Заседание приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства.
Помимо этого, Путин и Лукашенко проведут отдельную встречу для обсуждения двусторонних вопросов.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о прогрессе в сотрудничестве с Белоруссией в области безопасности, подчеркнув, что двусторонние отношения в этой сфере продолжают развиваться и совершенствоваться.