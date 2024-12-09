Постпред России при ОДКБ: НАТО копит силы у границ России и Белоруссии

Постпред России в ОДКБ Васильев заявил, что НАТО концентрирует силы у границ России для размещения ядерного оружия

Tекст: Вера Басилая

Васильев сообщил, что Североатлантический альянс концентрирует свои силы на границах России и Белоруссии. Он подчеркнул, что в регионе может быть развернуто оружие, предназначенное для использования ядерных боеприпасов, передает ТАСС.

По его словам, напряженность в Европе растет беспрецедентно, ситуация осложнилась после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, что ухудшает стратегическую обстановку. Постпред также указал на негативное влияние западных стран на Кавказский регион и нарастание нестабильности.

«Сохраняется стабильно напряженной и обстановка в Центральноазиатском регионе, где не спадают риски распространения из Афганистана наркоугрозы, терроризма и экстремизма», – добавил Васильев.

Он также заявил, что НАТО привело Европу к кризису безопасности, и евроатлантическая концепция провалилась.

«Нарушены принципы равной и неделимой безопасности», – отметил Васильев, ссылаясь на увеличение присутствия НАТО в Восточной Европе и Балтийских странах.

По его словам, Запад стремится сохранить глобальное доминирование и подавить развитие независимых государств.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия постоянно обмениваются информацией через спецслужбы для оценки потенциальных угроз со стороны Запада, а вопросы безопасности Союзного государства обсуждаются на высшем уровне.

Напомним, президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, которая должна отрезвить НАТО в вопросах сдерживания и стратегического равновесия.