В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.8 комментариев
Украина решила создать фортификационные сооружения на границе с Белоруссией
Украина решила укрепить границу с Белоруссией траншеями и огневыми позициями
Украина усиливает границу с Белоруссией в Волынской области, создавая фортификационные сооружения и огневые позиции, поскольку считает это направление «угрожающим», сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Украинская сторона возводит фортификационные сооружения и огневые позиции на границе с Белоруссией в Волынской области, передает РИА «Новости».
Демченко подчеркнул, что Киев считает это направление «угрожающим» и уделяет ему особое внимание.
Представитель украинской погранслужбы заявил: «Активно мы уделяем внимание и границе с Беларусью, ведь это направление для нас является угрожающим. На этом участке, кроме инженерного укрепления, также происходит создание фортификационных укреплений, опорных пунктов, огневых позиций, системы траншей и окопов, чтобы наши (военные), которые находятся на этом направлении, имели все возможности противодействовать любой угрозе».
Он также отметил, что на украинско-белорусской границе расширяют систему видеонаблюдения. Госпогранслужба приступила к созданию сплошных рвов и различного рода заграждений. Общая протяженность границы составляет более 1080 километров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев заявил о том, что НАТО концентрирует на границах России и Белоруссии силы с возможностью размещения систем для тактического ядерного оружия, что повышает напряженность в Европе.
В конце прошлого года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.