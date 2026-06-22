Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.0 комментариев
Захарова назвала неприемлемым приравнивание СССР к Третьему рейху
Захарова: Стремление уравнять Третий рейх и СССР неприемлемо
Стремление ряда государств переписать историю и уравнять действия советских войск с нацистской Германией является антиисторичным и недопустимым, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала переписывание исторических фактов, передает РИА «Новости».
«Попытки ряда стран поставить знак равенства между нацистской Германией и Советским Союзом являются исторически ущербными, несостоятельными и морально неприемлемыми», – заявила Захарова.
Дипломат напомнила, что роль советского государства в победе над нацизмом оказалась решающей. Именно Красная армия освободила европейские страны от захватчиков. Захарова добавила, что утверждения о тождественности двух режимов в корне неверны и направлены на возложение равной ответственности за начало конфликта.
Ежегодно 22 июня в стране отмечается День памяти и скорби. Эта трагическая дата посвящена началу Великой Отечественной войны. Конфликт унес жизни около 27 млн советских граждан.
В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила попытки отдельных стран уравнять агрессора и освободителя.
Посольство России в Берлине потребовало от Германии официального признания преступлений Третьего рейха геноцидом народов СССР.
Депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России официально назвали действия немецко-фашистских захватчиков геноцидом советского народа.