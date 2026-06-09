Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.3 комментария
Кремль назвал неприемлемыми условия Европы для посредничества по Украине
Попытки европейских стран начать мирное урегулирование украинского кризиса с выдвижения предварительных требований Москве абсолютно недопустимы и лишены логики.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемым желание Европы начать посреднические усилия по Украине с выдвижения условий российской стороне, передает РИА «Новости».
По его словам, европейские государства в настоящее время далеки от готовности выступать в роли миротворцев.
«Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками. Ну, во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, наверное, это нелогично, это неправильно, и, конечно же, для нас это неприемлемо», – подчеркнул представитель Кремля.
Песков также добавил, что страны Европы сейчас больше сосредоточены на продолжении боевых действий, а не на поиске путей дипломатического разрешения конфликта. Подобный подход ставит под сомнение искренность их намерений содействовать мирным переговорам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг возможность европейского посредничества в урегулировании украинского кризиса.
Представитель Кремля констатировал прямое участие государств Евросоюза в боевых действиях на стороне Киева.
Из-за агрессивных настроений западных политиков Москва считает бессмысленным присутствие европейцев в переговорном процессе.