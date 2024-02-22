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Власти Риги решили переименовать названные в честь русских писателей улицы
Власти Риги решили переименовать названные в честь русских писателей и Москвы улицы
Рижская дума приняла решение о переименовании улиц, названных в честь русских писателей, говорится на сайте ведомства.
Как отметил вице-мэр города Эдвард Ратниекс, скоро в Риге больше не будет названий улиц с идеологией России, передает ТАСС.
В сообщении указано, что новые названия получат улицы Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гоголя, а также улица Ломоносова и Московская улица (Маскавас).
Как пояснил Ратниекс, Московская – одна из центральных улиц Риги, ее название служит «неправильным сигналом для местного населения и для международного сообщества».
За переименование улиц проголосовало 38 депутатов из 60, теперь улицы получат имена художника Вилгельма Пурвитиса, лингвиста Карлиса Миленбаха, журналистки Эмилии Бениамин, поэта Вилиса Плудониса, а также политика Валерии Сейле, на что уйдет около 80 тыс. евро.
Напомним, в 2022 году Центр государственного языка Латвии счел, что переименование улицы Маскавас в Риге не отвечает нормативам, поскольку улица получила название еще до советского периода – более 160 лет назад.