Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Герой России Григорьев вернулся в Якутск после награждения
Известный штурмовик Андрей Григорьев прибыл в свой родной город Якутск после того, как в Москве ему было присвоено звание Героя России за победу над украинским боевиком.
Григорьев вернулся в Якутск после получения медали «Золотая Звезда». Военнослужащий был торжественно встречен в аэропорту родными, кадетами, юнармейцами, активистами общественных организаций и членами правительства Республики Саха, передают «Известия».
Мужчина рассказал, что испытал гордость и большую ответственность за почетное звание и отметил, что звонок о награждении поступил ему 14 февраля, и уже через два дня он должен был быть в Москве. Он также добавил, что теперь сможет наконец провести больше времени с семьей.
Напомним, 23 февраля российский лидер начал вручение госнаград Героям России.
Российский президент подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм в бою при защите села Трудовое в ДНР. Отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы Якутии Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.
Григорьев рассказывал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Противник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.