Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…3 комментария
Путин начал вручение госнаград Героям России
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России.
Церемония награждения состоится в представительском кабинете Кремля. Глава государства лично вручит медали «Золотая Звезда» отличившимся военным, подчеркнув их значительный вклад в защиту страны, передает РИА «Новости».
Среди награжденных – штурмовик Андрей Григорьев, который особо отличился в бою, одолев в рукопашной схватке бойца Вооруженных сил Украины. В зале также присутствует министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Напомним, Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, направив особые слова участникам специальной военной операции.