Медведев назвал беспределом изъятие российских активов на Западе

Изъятие российских активов на Западе является беспределом, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые».

Он отметил, что говоря об этом чуть подробнее, изъятие активов у российских граждан и компаний является незаконным актом, по сути хищением, под эти действие невозможно подвести никакую юридическую базу, передает РИА «Новости».

Медведев указал на то, что западные демократии всегда придерживались неприкосновенности частной собственности, но в сложившейся ситуации «они эту доктрину по сути растоптали».

Он также подчеркнул, что «эти санкции, что бы нам ни говорили, к сожалению, направлены против конкретных российских людей», не против политического руководства, а против граждан.

Зампред подчеркнул, что у России не дрогнет рука ответить на арест своего имущества за рубежом.

«При помощи такого рода изъятий они (Запад) ничего не добьются, и они это прекрасно понимают и поэтому медлят с принятием решений. Но если все-таки решение об изъятии будет принято, в том числе об изъятии государственного имущества, которое в настоящий момент арестовано, включая, естественно, и государственные валютные резервы, резервы Центрального банка РФ, я уверен, что у нас не дрогнет рука для того, чтобы провести ответные меры в рамках нашего гражданского законодательства и международного права», – сказал он.

Медведев подчеркнул, что в такой ситуации нужно действовать по принципу «око за око».

Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность направления на восстановление Украины замороженных активов Центрального банка России насчетах в иностранных банках.

В Кремле заявили о провале любой попытки Запада легитимизировать заморозку активов России.