Польша может потерять земли на Западе

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18 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
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Уходящим иностранным компаниям ограничат влияние на рубль

Владимир Трефилов/РИА Новости
Российские финансовые власти намерены ввести ограничения для уходящих из страны иностранных компаний – сделки, которые они совершали при продаже своих активов, оказывали негативное влияние на курс рубля. И если изначально власти отрицали его, но теперь не только признали это влияние, но и принимают профилактические меры. Как это поможет рублю?  Подробности...
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Путин предупреждал Украину об угрозе НАТО в 2000 году

Россия до последнего пыталась выстроить с Украиной партнерские отноешения Владимир Родионов/РИА Новости
Ровно 23 года назад Владимир Путин впервые посетил Украину, где провел переговоры с Леонидом Кучмой. Несмотря на дружественную атмосферу визита, уже тогда проявились первые проблемы российско-украинских отношений: долги за газ, поддержка властями в Киеве противников Москвы и проблема расширения НАТО на восток. Чем еще запомнился визит Путина на Украину и к каким последствиям он привел?  Подробности...
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Ставка Британии на Кара-Мурзу проиграла

Владимир Кара-Мурза получил 25 лет колонии по трем статьям УК Алексей Никольский/РИА Новости
Суд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам заключения за госизмену и фейки про армию России. США, Британия, ЕС, ООН выразили возмущение и потребовали его освободить. Более того, страны Запада организовали «посольский десант» к зданию суда. Почему Кара-Мурза получил столь большой срок и как Запад будет использовать его дело в своих интересах?  Подробности...
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СВО изменила войны будущего

СВО меняет представление о развитии ВПК в будущем Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
СВО показала, что современные военные действия превращаются в подобие «киберпанка»: старые и новые виды вооружений соседствуют на полях сражений. Данная тенденция заставляет переосмыслить роль не только оборонных разработок, но и подходов к организации промышленного сектора. Как украинский кризис отразится на войнах будущего и каким должно быть развитие российского ВПК в новых условиях?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Польша может потерять земли на Западе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
К пока еще британской Шотландии и испанской Каталонии, требующим независимости, вскоре вполне может присоединиться польская Силезия. Особенно если процесс поддержит соседняя Германия, владевшая Силезией до XX века. Подробности...

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Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
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    Олег Хавич
    политический аналитик
    18 апреля 2023, 09:00

    Через несколько дней после католической Пасхи, 12 апреля, произошло событие, которое может оказать долговременное влияние на польскую политику – встреча руководства двух партий, представляющих интересы силезского меньшинства в Польше. Силезскую региональную партию (Slaska Partia Regionalna) и партию «Силезцы вместе» (Partia Slazoki Razem) вернули к сотрудничеству обнародованные днем ранее предварительные результаты переписи населения Польши, охватывающие национальный и этнический состав и язык домашнего общения.

    Главное статистическое управление Польши 11 апреля сообщило, что самыми многочисленными этническими группами в Польше после поляков являются силезцы и кашубы (этническая группа на побережье Балтики).

    «Предварительные результаты переписи 2021 года показывают, что население с польской национальной идентификацией составило в общей сложности 37 149,5 тыс. человек, то есть 97,7% всех жителей Польши, а с непольской идентификацией – 1339,6 тыс. человек, т. е. 3,5%. Силезцами себя назвали 585,7 тыс. граждан Польши, что составляет 43,7%. О принадлежности к числу кашубов заявили 176,9 тыс. человек, т. е. 13,2% среди лиц, заявляющих иную, чем польскую, идентификацию» – говорится в отчете.

    «Успехом силезцев» назвала эти результаты профессор Малгожата Мысливец из Силезского университета в Катовицах, специализирующаяся, в частности, на изучении современных политических систем, проблем региональных и этнорегиональных партий в современной Европе. Эти слова были вынесены в заголовок новости государственного Польского агентства печати (РАР), материал которого перепечатали множество других польских СМИ.

    При этом профессор Мысливец считает, что снижение числа силезцев по сравнению с переписью 2011 года (тогда их было 846,7 тыс.) в первую очередь связано с тем, что последняя перепись проводилась только онлайн и выбрать силезскую самоидентификацию на первой странице формуляра было невозможно. Для этого нужно было сделать две операции (при этом украинскую, к примеру, можно было отметить сразу).

    Фото: Артем Геодакян/ТАСС

    Кроме того, как сказал председатель «Общества людей силезской национальности» Петр Длугош, в 2011-м многие вспомнили о своих силезских корнях после того, как лидер консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский назвал силезцев «скрытыми немцами». «Многие люди заявили о том, что они силезцы, в ответ на эти слова. На этот раз ПиС не повторила ошибок прошлых лет, обойдя этот вопрос молчанием. С учетом всех этих факторов я считаю результат переписи очень хорошим», – отметил Длугош.

    А вот Ярослав Качиньский, которого часто называют «начальником Польши» – поскольку он как лидер правящей партии «Право и справедливость» определяет внешнюю и внутреннюю политику страны – успех силезцев явно посчитал личным поражением. 13 апреля вышеупомянутая новость исчезла с сайта агентства РАР и ряда провластных новостных ресурсов, которые ее перепечатали. «Вопрос силезской идентификации является чувствительной темой для ПиС, которая борется против стремления жителей этого региона к автономии» – так прокомментировал эту ситуацию профильный портал Press.pl.

    Однако на самом деле вопрос Силезии является чувствительным для любой польской власти, начиная с 1919 года. К тому времени Силезия была в основном заселена немцами, ведь с 1526 года эта земля входила сначала в состав Австрии, а с 1748-го – Пруссии. Как прусская провинция Силезия вошла в состав Германской империи – но, естественно, в пограничных с бывшими польскими землями районах Силезии было много поляков. И на этом основании власти воссозданной в 1918 году Польши потребовали от Антанты передать им часть немецкой провинции – Верхнюю Силезию.

     

    Чтобы подтвердить свои права на Верхнюю Силезию, поляки в 1919-1920 годах при поддержке сил стран Антанты организовали там два восстания, которые были достаточно легко подавлены немецкими войсками. Тогда было решено провести в Верхней Силезии референдум, и 20 марта 1921 года 59,5% ее жителей высказались за то, чтобы остаться в составе Германии. Но поляки организовали третье восстание и добились от Антанты и Лиги Наций раздела Верхней Силезии и передачи ее части Польше.

    Во Второй Речи Посполитой, как называют межвоенную Польшу, Верхняя Силезия со столицей в городе Катовице имела формальную автономию, о которой до сих пор вспоминают в крае. Одним из ее элементов было равноправие в официальных структурах польского и немецкого языков, причем под последним понимался и силезский язык – который ощутимо отличается от польского.

    Но когда после 1945 года в состав уже коммунистической Польши вошла и остальная часть Верхней Силезии, и Нижняя Силезия с центром во Вроцлаве, ни о какой автономии речь больше не шла. До сих пор историческая Силезия разделена между четырьмя воеводствами (регионами) Польши, власти в Варшаве отказываются признать силезцев национальным меньшинством, а силезский язык – отдельным, и обеспечить его обучение в публичных школах, несмотря на требование законодательства ЕС. При этом, согласно переписи, регулярно употребляют силезский язык 457,9 тысячи граждан Польши, а для 53,3 тысячи это единственный повседневный язык.

    В 2018 году казалось, что силезцы встали на путь шотландцев и каталонцев: «Силезская региональная партия» и партия «Силезцы вместе» тогда объединились для участия в местных выборах в Силезском воеводстве, и получили более 100 тысяч (около 6%) голосов. Это был невиданный успех для региональных партий в Польше, он давал шанс продвигать «силезскую идею» и в других воеводствах, созданных на территории исторической Силезии.

    Но именно после этого достижения на политиков-силезцев начали давить как находящаяся у власти ПиС, так и оппозиционная «Гражданская платформа». Силезские партии рассорили и между собой, и внутри себя, поэтому до последнего времени силезцы своего политического представительства не имели.

    Однако теперь ситуация меняется. Пока сложно прогнозировать формат участия силезских партий в выборах парламента Польши, которые должны состояться осенью текущего года. А вот на местные выборы весной 2024-го политики-силезцы планируют пойти единым списком, пригласив к его формированию силезские общественные организации, в первую очередь культурно-образовательные.

    И если политические партии из-за рубежа финансировать нельзя, то никто не помешает той же Германии выделить бюджеты на «поддержку силезского языка и культуры в Польше» – тем более, что в ФРГ достаточно много граждан, депортированных из различных частей Силезии, и их потомков. Они бережно хранят документы на отобранные земли и дома, и не теряют надежд их вернуть. Естественно, в случае с автономной, а тем более независимой Силезией сделать это будет проще, чем с Польшей.

    Сложно сказать, понимают ли подобные угрозы в Варшаве, которая сама грезит возвращением «Восточных Кресов» (окраин), как в Польше называют Западную Белоруссию и Западную Украину. Но если на Белоруссию Польша влиять не может, то польская экспансия на украинском направлении идёт полным ходом. Премьер Польши Матеуш Моравецкий в прошлом году бывал во Львове чаще, чем в польских регионах, а президент Польши Анджей Дуда в январе 2023-го вынудил украинского коллегу Владимира Зеленского вместе почтить память польских воинов, которые в 1918-1919-м защищали Львов от украинцев.

    На днях в польских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский пообещал Анджею Дуде отдать Польше западные области Украины в обмен на военную и финансовую помощь во время контрнаступления украинских войск. Если такая передача действительно произойдёт – а вероятность этого повысится в случае разгрома ВСУ – то проблемы с территориальной целостностью могут возникнуть не только у Украины, от которой еще и Венгрия вернёт Закарпатье, а Румыния – Буковину. Силезия, и не только Верхняя, тоже может уйти в некогда родную немецкую гавань.

     

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