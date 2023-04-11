Портал NDP сообщил об обещании Зеленского отдать Польше Западную Украину в обмен на военную помощь

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал отдать Польше западные территории Украины в обмен на военную и финансовую помощь во время контрнаступления, заявил автор портала NDP Марек Галась.

По его словам, в ходе недавнего визита польского президента Анджея Дуды в Киев он сделал «беспрецедентное предложение» Зеленскому, предложив помощь и поддержку в обмен на Волынскую, Ровенскую и Львовскую области, передает ТАСС.

При этом Галась отметил, что президент Украины не отказался от предложения польского коллеги, но и не согласился на него. В дальнейшем, по мнению автора, Зеленский понял, что объявленное контрнаступление обречено на провал.

«Зеленский принял единственно верное решение – вернуться к теме первой встречи с Анджеем Дудой, вернуть западную часть Украины Польше, а также вновь предложить польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские компании в обмен на погашение внешнего госдолга Украины», – заметил он.

Также Галась добавил, что Зеленского в данный момент ненавидит не только собственный народ, но и все, кто вложил в него деньги как в прибыльный проект, и глава Украины это понимает.

В заключение Галась отметил, что Зеленскому остается любой ценой найти средства для урегулирования с США и ЕС денежных вопросов, пусть даже путем территориальных уступок. Напомним, в Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов.