|
|
Экономист: США и ЕС придется расплачиваться за кражу российских активов
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россия не отбирает активы у иностранцев, а замораживает их. Это вынужденная мера, которую необходимо принять для компенсации убытков отечественных компаний за рубежом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Антон Любич. Ранее Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за границей.
«Важно понимать, что озвученное решение не подразумевает изъятие доли иностранцев в компаниях. Речь идет о временном управлении активами со стороны Росимущества. Фактически обсуждается стандартная заморозка. Причем принятие указа – дело во многом вынужденное и обусловленное действиями недружественных стран в отношении РФ», – рассказал экономист Антон Любич.
«Само решение преследует две цели. Во-первых, необходимо исключить использование чувствительных активов в нашей стране в ущерб интересам национальной безопасности. Во-вторых, важно компенсировать возможные потери российских инвесторов за рубежом в случае незаконного изъятия отечественных активов в других странах», – отметил эксперт.
«Конечно, данная мера служит и предостережением западным странам от дальнейших недружественных действий. В частности, от посягательства на суверенную собственность РФ и частное имущество российских предпринимателей и компаний в обход международного права. И если США и ЕС продолжат следовать выбранному курсу, то расплачиваться за это будут уже их граждане, чьи деньги находятся в России», – акцентирует собеседник.
«Пока под действие указа попали две энергетические компании «Юнипро» и «Фортум». Вероятно, выбор пал на эти предприятия в связи с тем, что данный сектор экономики в целом является крайне чувствительным для национальной безопасности России», – резюмирует Любич.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом. В преамбуле документа говорится, что он обусловлен необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на незаконные действия США и других стран.
Как следует из указа, в случае лишения или ограничения прав собственности России, ее граждан или компаний, правительство РФ имеет право ввести временное управление в отношении имущества и активов лиц из недружественных стран. По умолчанию контролировать данную собственность будет Росимущество.
Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в двух энергетических компаниях: «Юнипро» и «Фортум».
Речь идет о «дочках» международных холдингов в РФ. В частности, во внешнее управление Росимуществу передаются 83,73% акций российского «Юнипро» и более 98% акций «Фортума».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что указ зеркально отражает действия, предпринимаемые недружественными странами, а его цель заключается в том, чтобы сформировать компенсационный фонд на случай подобных действий за рубежом. При этом, отмечают в Кремле, список может быть расширен. Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом, подчеркнув, что у Москвы не дрогнет рука ответить по принципу «око за око».
Лавров: Что дальше будет с МВФ и Всемирным банком – это большой вопрос
Глава российского МИД Лавров заявил, что переход на расчет в нацвалютах не остановить
Переход стран на расчет в национальных валютах в обход доллара уже не остановить, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке.
По словам главы МИД России, процесс дедолларизации запущен США, сейчас происходящее с тревогой анализируется, включая местных политологов и экономистов, передает ТАСС.
«Переход к расчетам в национальных валютах в обход доллара, евро и иены, к выработке цифровых валют уже неостановим», – сказал Лавров.
Он отметил, что остается большим вопросом, что будет с Международным валютным фондом (МВФ) и со Всемирным банком на фоне происходящего.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что все идет к тому, что рубль и юань заменят доллар.
В Конгрессе США захотели вернуть Украину к границам 1991 года
Yahoo News: В Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года
|
|
Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий в Палате представителей США готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине возвращением к границам 1991 года, сообщает портал Yahoo News.
Как ожидается, соответствующая резолюция будет представлена во вторник и сначала должна будет быть рассмотрена Комитетом по международным делам Палаты представителей США. По имеющейся у портала информации, в резолюции содержится требование подчеркнуть, что США хотят видеть победу Украины «против вторжения» и восстановления в международно-признанных границах 1991 года. Авторы законопроекта, демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон, также призывают включить Украины в НАТО и требовать от Москвы выплатить компенсации Киеву, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решаемые на Украине задачи касаются прежде всего обеспечения безопасности нашей страны и недопущения дискриминации и истребления украинским режимом русских.
В Германии признали провал санкций против российского неба
Wirtschaftswoche: Запад не смог подавить российский авиапарк
Имеющиеся данные о перемещениях в воздушном пространстве над Россией указывают на то, что санкции на нем не сказались, пишет немецкий журнал Wirtschaftswoche.
Издание сравнило показания перелетов в российском небе с апреля 2022 года, когда ограничения только вступили в силу, с движением с конца марта 2023 года, и не обнаружило существенных различий, передает RT.
Также в журнале отмечено, что коллективный Запад рассчитывал осадить российский авиапарк, так как три четверти его самолетов производилось за рубежом.
Wirtschaftswoche подчеркивает, что в данный момент становится очевидно, что западные страны недооценили решимость России.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что недружественные страны хотели «приземлить» российский авиафлот и начали грубо нарушать условия заключенных ранее договоров, но России удалось сохранить свой авиапарк и расширить выпуск отечественной техники.
DE: США получили два тревожных сигнала перед приездом Лаврова
Журналист Daily Express Уизерс заявил, что Штаты получили тревожные сигналы перед визитом Лаврова
Соединенные Штаты получили два тревожных сигнала перед визитом в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН, отметил корреспондент газеты Daily Express Пол Уизерс.
По его словам, российское ведомство дважды выразило негодование в связи с нежеланием Вашингтона пропускать на мероприятия российских корреспондентов, передает РИА «Новости».
Уизерс отметил, что Лавров донес до властей США несколько пугающих предупреждений по этому вопросу, такое же «леденящее душу» предупреждение сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.
Журналист напомнил, что Лавров назвал действия Белого дома трусостью, в частности, он подчеркнул, что «страна, которая называет себя самой сильной, свободной и справедливой, показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова».
Ранее спикер МИД Мария Захарова заверила, что Москва не оставит без ответа отказ выдать американские визы журналистам пула Лаврова.
Напомним, Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам после взлета самолета делегации России. До этого Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.
Рябков заявил о невозможности вывести Россию из равновесия в ООН
Западные политики пытаются отравлять атмосферу в Совбезе ООН, но российскую сторону нельзя вывести из равновесия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на телеканале «Россия 1».
По его словам, обстановка остается рабочей, но атмосфера изменилась, если сравнивать с тем, чтобы было несколько лет назад, передает ТАСС.
«Западная группа не жалеет усилий, чтобы эту атмосферу отравлять», – добавил Рябков.
Напомним, с понедельника в Нью-Йорке идет заседание Совбеза ООН под председательством России. Начаты открытые дебаты по вопросу защиты принципов Устава ООН.
США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России
Помощник главы Минфина США Розенберг пригрозила Казахстану о санкциях за помощь России
Соединенные Штаты предупредили Казахстан о возможных рисках применения вторичных санкций за оказание помощи России в избегании наложенных на нее ограничений, заявила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.
По ее словам, Штаты находятся в партнерстве с казахстанскими представителями правительства и ясно указывают на опасность рисков навлечь на себя вторичные санкции из-за особого отношения с российскими представителями, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минэнергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что правительство ожидает справедливой цены российского газа, которым планируется снабжать северные и восточные регионы республики.
В Совфеде ответили на заявление Киева о «праве» Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе
Сенатор Долгов: Украинской власти придется отвечать за теракты и нападение на Россию
|
|
Украинских чиновников к таким публичным заявлениям и действиям подначивают в Вашингтоне. Но в Киеве должны помнить, что за содеянное придется отвечать, после СВО не все успеют сбежать в Штаты, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет «право» уничтожать все в Крыму и Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.
«Заявления Михаила Подоляка о том, что Украина имеет «право» уничтожать все в Крыму и Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях лишний раз подтверждают, что украинские власти занимаются терроризмом», – сказал член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке Константин Долгов.
«Но самое главное, что это не их личное мнение, позиция сформирована в Вашингтоне. Американские государственные деятели, такие как президент Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд, прямо подначивают Зеленского к нанесению ударов по гражданским объектам и инфраструктуре на территории России», – акцентировал собеседник.
«Все регионы, озвученные Подоляком, это неотъемлемая часть нашей страны, в соответствии с волеизъявлением граждан и юридическими нормами. Разумеется, любое нападение или теракт будут расцениваться нами как покушение на территориальную целостность и безопасность Российской Федерации», – убежден сенатор.
«Ответ на это необходим соответствующий и он уже реализуется в рамках специальной военной операции. Вместе с тем мы фиксируем все их заявления и действия, чтобы рано или поздно привлечь всех к ответственности. Всему офису Зеленского в Америку эвакуироваться не удастся», – иронично заключил Долгов.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он также заявил, что у Украины другие приоритетные цели, которые гарантируются государству международным правом.
Напомним, в начале апреля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил о планах Киева захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. По его словам, Украина «захватит» Крым за короткое по историческим меркам время – пять-шесть месяцев. «Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – заявил Подоляк в интервью «Радио Свобода*» (признано иностранным агентом).
По его мнению, «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины». Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что после «захвата» Крыма Украина снесет Крымский мост. В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: «И ведь до 2022 года они делали то же самое, а Запад одобрительно кивал и свозил им оружие».
Дробницкий объяснил давление США на Украину вокруг контрнаступления
Дробницкий: Белый дом придумал контрнаступление ВСУ и не может от него отказаться
|
|
Администрация Байдена по инерции требует от украинцев перехода в контрнаступление, потому что Белый дом придумал эту идею и теперь не может от нее отказаться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ сообщили, что США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ и «решающей победой».
«Публикации в западных СМИ об увязке гарантий военной помощи с успехом контрнаступления ВСУ и «решающей победой» – это в большей степени интерпретации журналистов. Те, в свою очередь, действуют в общей логике поступков американской администрации и ее чиновников», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Журналисты анализируют риторику Белого дома перед выводом войск из Афганистана и накладывают свои выводы на украинский конфликт, потому что для них Украина и Афганистан – это почти одно и то же, и одинаково далеко. И на основе этого они пишут то, что якобы говорят в администрации Байдена», – отметил он.
«При этом тема с контрнаступлением была создана и разогнана непосредственно Белым домом. Из недр байденовской администрации она была спущена в офис Зеленского и масштабирована до невероятных размеров. А теперь от нее никуда не денешься, не отвертишься, тему нужно как-то отыгрывать и в США, и на Украине», – считает политолог.
«И в этой связи, когда журналистам нужна передовица по Украине, они берут тему, которая на слуху – контрнаступление. Продолжают это как-то домысливать, докручивать, добавляя анализ поведения американских властей в других конфликтах», – добавил собеседник.
«Параллельно с этим расходы на Украину все больше раздражают республиканцев. Но администрация Байдена не может им честно ответить на вопрос о перспективах конфликта. Поэтому чиновники и СМИ как бы говорят: украинцы должны проявить волю к защите демократии, перейти в контрнаступление и добиться решительной победы. Если этого не произойдет – тогда Байден скажет то же самое, что он говорил афганцам, которые не оправдали возложенных на них надежд», – заключил Дробницкий.
Ранее, как сообщает издание Politico, представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Штаты будут готовы предоставить Украине на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления ВСУ.
Как сообщают источники газеты, ряд американских чиновников полагают, что российские войска настолько закрепились на территории четырех новых регионов РФ, что любые атаки, предпринятые офисом Зеленского, не превратятся в «очевидную победу». В этом случае Украина рискует потерять поддержку США.
Скепсис в отношении продвижения ВСУ выражает и издание The New York Times. Как сообщает газета, если офис Зеленского не сможет предоставить Вашингтону внушительные результаты на поле боя, то поддержка ВСУ со стороны Запада может ослабнуть. Авторы материала подчеркивают, что США и ЕС испытывают нехватку боеприпасов, а самостоятельно страна не сможет обеспечить необходимые военные затраты.
В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление страны в альянс сейчас не является частью дискуссии организации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Китае предрекли крах Запада из-за попыток блокады России
Global Times: Стремление сокрушить экономику России путем введения торговой блокады приведет Запад к краху
|
|
Стремление сокрушить экономику России путем введения торговой блокады приведет Запад к краху, сообщает китайское издание Global Times.
Авторы публикации пришли к выводу, что Запад, судя по всему, зашел в тупик, усиливая санкции против России, и теперь в попытке нарастить давление на Москву добивается введения самоубийственных ограничений, тем самым лишая мир возможности остановить кризисы и войны, передает РИА «Новости».
Как отмечает издание, страны G7 чувствуют, что исчерпали все свои возможности, а почти полный запрет на экспорт в Россию будет разрушительным, в том числе и для самого Запада. В случае принятия такого решения мир столкнется с гораздо более суровыми энергетическими, продовольственными и экономическими кризисами, от которых пострадают все, выразили уверенность авторы материала.
Вопреки такому прогнозу отказ стран Запада от нездоровой одержимости полным сокрушением российской экономики представляется невозможным, даже если такая стратегия будет означать проигрыш для всех, уверено китайское издание.
По мнению авторов статьи, страны G7 никогда не ослабят санкции против России, даже незначительно, вместо этого они будут усиливать давление. Но крах США и их основных союзников на Западе будет неизбежен, поскольку неизбежен упадок гегемонии США.
Тем временем в Вашингтоне усиливается тревога из-за опасений, что Россия справится с санкциями и продолжит развиваться, представляя угрозу коллективной гегемонии Запада, резюмирует издание.
Ранее в Госдепе пообещали продолжить вводить против России санкции. При этом Япония и Евросоюз выступили против идеи США запретить весь экспорт в Россию. Ранее в правительстве Японии сообщали, что входящие в Группу семи (G7) страны якобы допускают возможность введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров.
Дробницкий: США готовятся превратить Тайвань во вторую Украину
Дробницкий: США применят уроки украинского кризиса на Тайване
|
|
СВО наглядно показала Штатам трудности выстраивания логистики и обеспечения союзника боеприпасами. Тем не менее опыт противостояния с Россией признан удачным – а значит, Вашингтон готовится к обострению с Пекином. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США заявили, что боевые действия на Украине преподают Штатам «ценные уроки» на случай конфликта с Китаем.
«США осознанно используют Украину в качестве испытательного полигона перед более масштабным конфликтом с Китаем. Действительно, Вашингтон испытывает некоторые сложности, связанные с поддержкой офиса Зеленского, однако в целом опыт текущего кризиса признан в Белом доме и Пентагоне успешным», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Даже те ошибки, которые были допущены американцами в ходе СВО, записываются в плюс, потому что они дают возможность отточить практику поддержки союзников. К тому же многие проблемы было невозможно предугадать. В частности, никто не ожидал, что конфликт подобной интенсивности потребует столь большого числа боеприпасов», – отмечает эксперт.
«Конечно, это заставляет Вашингтон несколько пересмотреть имеющиеся практики военного производства. Возможно, предпринимателей обеспечат более долгосрочными контрактами, будут стараться субсидировать данную отрасль. Однако конфликт наглядно продемонстрировал, что проблемы затрагивают и логистическую сферу», – подчеркивает собеседник.
«Здесь, конечно, Украину в качестве «урока» использовать сложнее. Большинство военной помощи ВСУ получают через сухопутные коридоры. Однако с Тайванем повторить подобное не получится. Это остров – а значит, бремя логистики полностью примет на себя морской транспорт, и учитывая, что в войнах все идет не по плану, подготовиться к подобному трудно», – акцентирует Дробницкий.
«Более того, тайваньский конфликт стал бы во многом спасением для США. В Штатах назревает экономический кризис, доллар постепенно теряет глобальную гегемонию, и оттягивать столкновение с Китаем уже практически невозможно», – отмечает эксперт.
«Тем не менее Пекин сохраняет надежды на мирное урегулирование. Скоро на Тайване пройдут выборы, где может победить партия Гоминьдан, которая не против интеграции в КНР по пути Гонконга. Подобный вариант абсолютно не устраивает Вашингтон, поэтому он всячески подталкивает Китай к агрессивному пути решения вопроса», – резюмирует Дробницкий.
Ранее замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что боевые действия на Украине преподают Штатам «ценные уроки» на случай потенциального конфликта с Китаем. Об этом сообщает издание Bloomberg. По ее словам, Вашингтону предстоит проделать много работы от более тщательного продумывания логистики вооружений до инноваций в космосе.
Как отмечает Хикс, в настоящий момент США работают над улучшением собственной промышленной базы, которая испытывала определенные трудности последние 60 лет. В частности, многие подрядчики до сих пор опасаются наращивать выпуск боеприпасов, так как считают, что правительство перестанет их закупать через несколько лет.
Вместе с тем Хикс подчеркнула, что СВО продемонстрировала способность Штатов поддерживать конструктивный диалог с союзниками. Она отметила ценность кооперации экономических действий и сотрудничества в сфере разведки. Однако, по ее мнению, для США крайне важно сконцентрироваться на противостоянии с КНР.
«Мы сосредоточены на том, чтобы руководство Китая каждый день просыпалось и говорило: сегодня не день для начала агрессии, угрожающей интересам США. Это наша цель на 2027, 2035 и 2045 годы», – прокомментировала Хикс данные, согласно которым Пекин планирует начать вторжение на Тайвань через четыре года.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как украинский кризис обнажил проблемы западного ВПК.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Евросоюз решил усилить контроль над TikTok, Instagram, YouTube и Google
Европейский союз с 25 августа усилит контроль над 19 большими интернет-платформами, включая TikTok, Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), YouTube, Google и Amazon Store, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
По его словам, с большой аудиторией приходит и большая ответственность. Для 19 крупных развлекательных, информационных и продающих платформ в США с августа введут дополнительные обязательства, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Белом доме поддерживают идею запретить китайскую социальную сеть TikTok в стране.
Рябков сообщил, что резонанс от выступлений Лаврова будет значительным
Выступления главы МИД России Сергея Лавров в ООН вызовут большой резонанс, что укрепит авторитет России на мировой арене, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, участие министра в мероприятии Совбеза ООН очень своевременно, так как резонанс будет значительным, передает ТАСС.
«Это все идет нам в плюс и работает на укрепление авторитета России как ведущей мировой державы», – сказал он.
Ранее Рябков заявил, что Россию невозможно вывести из равновесия в ООН.
Политолог назвал мотивы Байдена при выдвижении на второй срок
Политолог Васильев: Демпартия выдвигает Байдена, чтобы не пустить Трампа в Белый дом
|
|
Демократы считают своей главной задачей на выборах не допустить Дональда Трампа в Белый дом. Поэтому Джо Байден, по их мнению, больше остальных подходит для реализации это задачи. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Владимир Васильев. Ранее Байден объявил, что пойдет на второй президентский срок на выборах в 2024 году.
«В Демпартии считают, что любые попытки раскачать электоральную базу под другого кандидата пойдут на пользу республиканцам и, в частности, бывшему президенту Дональду Трампу», – рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Учитывая их жесткую, бескомпромиссную борьбу с Трампом, им это не нужно. Поэтому действующий президент США Джо Байден стал своего рода символом Демпартии, тем самым лидером, вокруг которого они готовы сплотиться», – отметил собеседник.
«В пользу его поддержки сработала приверженность к отстаиванию так называемых демократических ценностей. Несмотря на то, что действующий президент не выдающийся оратор и с ним связано множество казусов, он обладает значимой электоральной поддержкой. Его возраст был использован как символ «старой доброй Америки» и близких обществу демократических ценностей», – считает политолог.
«Можно констатировать, что Байден доказал свою востребованность. Кроме того, на предстоящих выборах вероятна диспозиция, которая была и в 2020 году, – многие американцы могут голосовать не за Байдена, а против Трампа, чтобы не допустить его возвращения в Белый дом», – добавил эксперт.
«Что касается перспектив второго срока Байдена, то это вопрос гипотетический. Да, в рамках текущего срока мы видим ряд неудач его администрации, в частности бегство из Афганистана и украинский конфликт, который пошел не желаемому для США сценарию», – рассуждает Васильев.
«Вместе с тем, прогнозировать перспективы второго срока Байдена сейчас затруднительно, потому что в 2024 году нас также ждут выборы в Палату представителей и смена одной трети Сената. Здесь перспективы Байдена зависят от расстановки сил в парламенте», – отметил он.
«Если республиканцы укрепят свой контроль над Палатой представителей и установят влияние на Сенат, то все законодательные инициативы Байдена будут заблокированы. Мы увидим полное разделение законодательной и исполнительной власти, каждая из них будет действовать в рамках своей системы координат. И для государства это станет еще одним свидетельством глубокого раскола», – заключил политолог.
Ранее действующий президент США Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на следующих выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году. Также о планах выдвинуться кандидатом в вице-президенты США в паре с Байденом объявила и действующий вице-президент страны Камала Харрис.
Байден также назначил высокопоставленную чиновницу Белого дома Джули Чавес Родригес руководителем предвыборной кампании, пишет CNN. «Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще сражаемся за нее», – сказал Байден в видеообращении.
Советники президента заявили, что он не намерен проводить какие-либо предвыборные митинги до тех пор, пока у республиканцев не будет предполагаемого кандидата. При этом, глава государства продолжит использовать официальные мероприятия Белого дома, чтобы рассказывать о своих достижениях на посту и готовить электорат к кампании.
В свою очередь бывший президент США Дональд Трамп заявил, что повторное выдвижение Байдена закончится плохо, «третьей мировой войной». Он заявил, что ему трудно поверить в повторное участие Байдена, раскритиковав того за объявление через видеоклип. Трамп заявил также, что пленку переснимали четыре-пять раз, чтобы получилось правильно и так, по его словам, никто и никогда не делал.
Пользователи Twitter (запрещен в России) тоже негативно отреагировали на планы Байдена участвовать в выборах президента. Они сошлись во мнении, что его заявления больше похожи на «запоздалую шутку».
Напомним, издание Politico писало, что рейтинг одобрения работы Байдена на посту главы государства колеблется в районе 40%, что говорит о его низких шансах на переизбрание в 2024 году.
Захарова заявила о затягивании Вашингтоном процедуры продления виз российским журналистам
Вашингтон затягивает процедуру продления виз российским журналистам в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, консульства не продлевают срок действия виз российским журналистам, поэтому приходится обращаться к консульские учреждения в третьих странах, передает ТАСС.
«При этом нередки факты затягивания процедуры продления виз», – сказала дипломат.
Сейчас визы выдаются на один год, а не на три, как было ранее.
«Действуют ограничения на банковское обслуживание российских журналистов и корпунктов», – рассказала Захарова.
Также сотрудники российских медиа в США сталкиваются с отказами получения переводов, на этом фоне появляются проблемы бытового характера.
Ранее Захарова заявила, что Москва ответит на невыдачу виз пресс-пулу Сергея Лаврова.
Губернатор Флориды сравнил масштаб угрозы США со стороны Китая с СССР
Китай в данный момент представляет для США такую же угрозу, как в свое время СССР, выразил мнение губернатор штата Флорида Рон Десантис.
По его словам, тот этап, в котором находятся Соединенные Штаты, Китай представляет сейчас с точки зрения угрозы свободному миру, при том, что коммунистическая партия Китая во многих отношениях сильнее Советского Союза, особенно в экономическом плане, передает ТАСС.
Касательно вопроса Тайваня, Десантис отметил, что единственным способом предотвратить конфликт, является сдерживание. При этом губернатор штата не стал пояснять, поддерживает ли он идею военного вмешательства США с целью защиты Тайваня.
Ранее МИД Китая обвинил США в «научно-технической» травле.