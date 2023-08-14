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    Украина променяла Родину-мать на первобытный культ дикарей

    В Киеве завершен монтаж трезубца на щит монумента Родины-матери

    Украина променяла Родину-мать на первобытный культ дикарей
    @ Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС

    Tекст: Николай Стороженко

    14 августа был завершен монтаж трезубца на щит монумента Родины-матери (Киев). До кучи и сам монумент переименовали (теперь это «Украина-мать»). Киевский режим находит в происходящем повод для гордости, но на самом деле перед нами грандиозный позор Украины, который виден теперь всему миру.

    Скажем без иронии: в поминальнике украинской государственности появилась новая знаменательная дата. Закрыт гештальт, по поводу которого в России зубоскалили, а на Украине – скалили зубы. Но если кто-то на Украине считает, что тем самым в истории поставлена некая точка, вынуждены их разочаровать.

    Любое действие имеет свои причины. В данном случае украинский режим просто действует по привычному шаблону, не замечая того, что хорошо видно со стороны.

    Некультурная апроприация

    Через пару недель Украина отметит очередную годовщину независимости. Обновление монумента запланировали как раз к этой дате. Что, в свою очередь, дает понять, какое событие является определяющим для нынешних украинцев. В этом нет особой тайны, но одно дело знать об этом, а другое – понимать, почему так, а не иначе.

    Итак, главным и ключевым событием последних 30+ лет является провозглашение независимости. А если проще – когда украинцы, наконец, смогли наклеить этикетку «Украина» на все, что видит глаз.

    Дело даже не в том, что этикетка была наклеена поверх надписи «Сделано в СССР», там и досоветского хватало. А в посыле: мы здесь были испокон веков, все это наше и ничье больше.

    Да бросьте. Чье это – «ваше»? Вот Львов стоит: польский, еврейский, армянский. Вот еврейские местечки Правобережья. Вот колонии Новороссии (кого там только нет: немцы, сербы, греки, болгары…), вот местный Вавилон – Одесса. Ну и советский период, само собой. С его гигантами промышленности и энергетики.

    Причем большевики будто предчувствовали это грядущее стремление незалежных украинцев заклеить все вокруг своими этикетками. И сами помечали все, что создали и построили. Взять тот же ДнепроГЭС. Он же не просто ДнепроГЭС, а имени Ленина. И ордена Ленина. А Мариупольский меткомбинат – имени Ильича, ордена Ленина и ордена Октябрьской революции. Их даже переназвать недостаточно, приходится ордена сбивать. Впрочем, в Мариуполе уже не собьют.


    Или вот ракетная кузница, завод Южмаш. Его бы не существовало в какой-то сферической несоветской Украине. Ведь решение о строительстве Южмаша принималось в Москве. Причем сразу пакетом: в Новосибирске, Иркутске, Одессе, Кутаиси также решено было строить автомобильные и автосборочные предприятия (до того, как делать ракеты, Днепропетровский автозавод делал автомобили).

    Взорванная недавно Каховская ГЭС, построенная в УССР и ее жителями, или ЗАЭС, что никак не дает покоя Киеву – украинские ли они? Видимо, в той же степени, в какой египетские пирамиды – египетские. Да, находятся там. Но не имеют совершенно никакого отношения к нынешнему населению Египта.

    Кстати. Большая часть того, что известно сегодня как украинская энергетика, – заслуга в первую очередь двух человек, и они совсем не украинцы: Рем Германович Хеноха (руководил строительством Приднепровской ГРЭС, Запорожской ГРЭС, Запорожской АЭС) и Федор Васильевич Сапожников (замминистра энергетики и электрификации СССР). Первый выдвинул идею моноблока типовой АЭС с реактором ВВЭР-1000, которая использовалась при строительстве десятка АЭС, в том числе всех украинских (кроме Чернобыльской). Второй так или иначе причастен к строительству 80% советской энергетики. Кроме того, они рационализировали строительство крупных энергоблоков («строительный конвейер»).

    В итоге с этими именами связано как минимум 32 ГВт энергетики Украины (из 52 ГВт установленной мощности по состоянию на 1991 год).

    Впрочем, мы отвлеклись. Тем более что ровно таким же образом можно срывать покровы не только в энергетике, но и в промышленности, градостроении, инфраструктурных проектах вроде нефте- и газопроводов, которые годами исправно кормят очередных киевских временщиков. Не говоря уж о территориальных границах. И вот на все это 32 года назад была наклеена табличка, этикетка со словом «Украина». Точно так же, как сегодня на щит Родины-матери повесили трезубец вместо советского герба.

    Только меняет ли нашлепнутая впопыхах этикетка суть того, на что наклеена? Станет ли монумент Украиной-матерью лишь потому, что на щите сменился герб? Разумеется – нет. Хотя символизм монумента действительно изменится. Правда, немного не в ту сторону, о которой мечтают представители киевского режима.

    Украинизация как карго-культ

    Читателям наверняка знаком термин карго-культ. Это разновидность магического мышления, распространенная в островных государствах Меланезии. Тамошние племена во время Второй мировой наблюдали за работой военных баз и аэродромов союзников, четко уяснив для себя суть занятий белых людей: они строят определенные постройки, а затем совершают определенные действия. После чего большие металлические птицы приносят оружие, еду, одежду и вообще все, что необходимо человеку для жизни.

    Кое-что из этого изобилия перепадало и туземцам. А после завершения войны, когда большую часть баз закрыли и грузы (карго) перестали появляться, островитяне начали строить «аэродромы» и «военные базы», ходить строем и нести караульную службу – лишь бы призвать самолеты с полезными грузами обратно.

    За минувшие 32 года украинцы в попытках создать собственное государство сумели создать лишь свой вариант карго-культа. Иначе чем объяснить эту святую уверенность в том, что после смены герба и названия Родина-мать перестанет быть Родиной-матерью?

    Или что Ан-225 вдруг станет украинским самолетом – лишь потому, что там его считают таковым?

    Или взять эти бесконечные сериалы под названием «европейская и атлантическая интеграция». Любому здравомыслящему человеку очевидно, что НАТО и ЕС заинтересованы в Украине-союзнике. И не очень – в Украине-члене: проблем больше, чем выгод. И лишь украинцы годами терпеливо жертвуют своей жизнью и жизнью детей ради призрачной надежды на карго. С более свежим сериалом (контрнаступление) примерно та же история. Мы наблюдаем его уже 3-4 месяца, спикеры ВСУ по два раза в день отчитываются о его успехах. Уже даже трансгендера из США выписали для этой же цели.

    В общем, с виду все как у «белых людей». А потом в соцсети прорываются сами всушники и выясняется, что контрнаступление – по большей части закрепление в «серой зоне». А непосредственно к линии окопов многие даже не подошли. Что не мешает им терять технику и живую силу. 

    Да, многим жителям бывшего СССР, в особенности старшему поколению, горько и больно видеть такое надругательство над монументом. Что ж, есть вещи, которые просто должны были случиться. Увы. На фоне того, что украинцы сотворили со своей страной, памятник просто не мог остаться незатронутым этим безумием.

    С другой стороны, украинцы и сами не поняли, что превратили Родину-мать в самый большой в мире монумент карго-культу. Своими же руками и себе же на позор. Ведь даже в Меланезии карго-культ не становился государствообразующей практикой – к тому же единственной.

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