30 июля в Киеве был начат демонтаж советского герба со знаменитой статуи Родины-матери. Украинские националисты планируют заменить его на свой трезубец аккурат ко дню их потешной независимости, 24 августа. Планируют сменить и название одного из символов Киева. Вместо Родины-матери теперь будет Украина-мать. В принципе, оно справедливо. Нынешняя марионеточная Украина никому родиной быть не может. Так что или так, или эдак, тут уж без вариантов.

По правде говоря, в трезубце как таковом нет ничего дурного. Знак Рюриковичей, он восходит к княжеским и царским знакам Боспорского царства, широко был в ходу у хазар в их каганате, а главное – имеет прямое отношение не только к киевскому княжению, но ко всей истории Рюриковичей, ко всему древнерусскому пространству – от Новгорода до Владимира Волынского.

Ультранационалистический след от трезубца появился только в ХХ веке, когда «Володимиров знак» поднял на щит достопамятный историк-националист Михаил Грушевский. Идею Грушевского подхватили Петлюра со товарищи во время Гражданской войны, под трезубцем провозгласили свое «Украинское государственное правление» Стецько и Бандера в 1941-м. Так что каждый сам выбирает себе линию преемственности. Тут уж ничего не поделаешь. Удивляет только, что хозяева нынешней украинской власти спокойно смотрят на подобную игру символов. Но к «толерантности» такого рода мы давно привыкли. Подумаешь – национальное движение под опекой Третьего рейха. Для кураторов киевского режима все, что отчуждает Украину от России, идет в топку войны.

В сущности, в нынешней свистопляске вокруг Родины-матери нет ничего нового. Чиновники государства 404 давно ведут борьбу с историческими символами – сносят памятники, ровняют с землей братские могилы, забавляются бесконечными переименованиями с ОУНовским (организация запрещена в России) окрасом. Самое интересное, что подобные истории – оружие обоюдоострое. Заигрываясь в символы, неминуемо попадаешь в анекдоты. Так вышло и демонтажем советского герба.

30 июля в первую очередь с него стали срезать колосья. Остроумцы тут же заметили, что эта операция стала очевидным следствием провала зерновой сделки. И так далее, и в том же духе.

В принципе, с памятником Родине-матери, возвышающимся над Киевом, у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Даже из народной памяти – ни русского православного, ни советского следа не вычеркнуть. В просторечии киевляне называют статую Лавровной (так как стоит напротив лавры) и Леонидовной – в честь Брежнева. Называли и будут называть. Никуда тут не деться.

Из числа памятников, подпадающих под пресловутую «декоммунизацию», знаменитый монумент сразу пришлось исключить. Родина ведь, как ее снесешь? Даже самый прагматичный обыватель прочтет в этом дурной знак. К тому же пятую по величине и самую грандиозную на Украине статую работы Вучетича и Бородая стереть с лица земли совсем непросто. Тут тебя и ЮНЕСКО не похвалит, и сограждане не поймут. Так что замена герба – от бессилия. Просто корежит ребят, что над их столицей возвышался советский герб, символизирующий дружбу народов. Спросите любого националиста, чей прадед или дед воевал в Галичине или ходил в ОУНовских террористах, а потом был амнистирован в 1950-х. У него при виде этого знака трясучка и бессонница.

Еще, конечно, и меч их беспокоит. Ведь знают, черти, против кого поднимает Родина меч, чувствуют холодок где-то на уровне позвоночника. Но с мечом уже ничего не поделать. Не разоружишь ведь Родину…

Показательно, что работы по замене герба не вызывают восторга и в самом украинском обществе, даже в его самой милитаризированной части. Дело здесь не в идеологии, а в простых расчетах. Днями Politico опубликовало интервью с украинскими военными, которые говорили, что такие большие траты во время войны «определенно нецелесообразны» и «негативно сказываются на боевом духе солдат. Это не переименование улицы, которое стоит копейки, речь идет о расходах на миллионы гривен»…

Разумеется, нам эти споры противника только на пользу. Пусть уж лучше действительно с советскими символами сражаются, а не на фронт деньги тратят. Хоть по камешку монументы разбирают за большие гривны – мы придём и восстановим за рубли все, как было.

…Украинская марионеточная власть уже не первый раз использует советские объединяющие символы, пытаясь перетолковать их на свой националистический лад. Такое внимание к мифологии, перелицовке прошлого свойственно как раз пронизанным идеологией, стремящимся к тоталитаризму режимам, которым противопоказана любая сложность. Именно поэтому знаки отошедших эпох для них – нож острый в сердце. В сущности, они ставят к истории кривые зеркала, занимаются искажением и подражанием. Христианское богословие именует «князем пересмешником» врага рода человеческого. Так что духовный источник этих усилий вполне понятен… Ошибка, грех подражания и пересмешничанья в том-то и состоит, что ложь подмены всегда выходит наружу. Киевскую «Родину-мать» Зеленский и Ко 24 августа переименуют в «Украину-мати».

У каждого, кто знаком с украинской националистической традицией, в памяти тут же всплывает знаменитая песня отрядов УПА*:

«Батько наш – Бандера, Украiна – мати,

Ми за Украiну пiдем воювати!»

Но хорошо ли они помнят продолжение?

«Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,

Там лежить повстанець тяженько ранений.

Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,

Без лівoi ноги, без правoi руки…

И конец:

«Ой, як мати сина свого поховала

На його могилі слова написала.

На його могилі слова написала:

Слава Украiні! Всім героям слава!»

…Так что, может быть, и не стоило Зеленскому со товарищи срезать советский герб и переименовать монумент?

Но что поделать, решили – значит решили.