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Путин поразился глупостью попыток строить идентичность Украины на неонацизме
Путин поразился глупостью тех, кто пытается базировать идентичность Украины на неонацизме
Президент России Владимир Путин заявил, что его поражает глупость тех, кто пытается базировать идентичность Украины, ее самобытность на неонацизме.
«То, что они памятники уничтожают, переименовывают все подряд – это понятно. Но я слышал, что Украина ищет свою идентичность, самобытность, стремится к утверждению своей идентичности. Все бы ничего, что здесь плохого-то, Украина – независимое государство с 1991 года, это естественно, что она ищет свою идентичность», – отметил российский лидер.
«Но почему свою идентичность нужно искать на основе неонацизма, почему идентичность современной Украины должна быть связана с пособниками Гитлера, такими как Бандера и Шухевич? Почему люди, которые уничтожили 1,5 млн евреев, <…> русских, поляков сколько уничтожили? Почему на этой базе должна строиться идентичность современной независимой Украины? Меня поражает глупость тех людей, которые это делают», – приводит его слова ТАСС. Так президент России прокомментировал тему переименования монумента «Родина-мать» в «Украину-мать».
Также Путин заявил, что киевский режим уничтожает и церковь. «Это, знаете, верный признак того, что происходило веками. И связано это с отношениями между католической церковью и православной», – сказал он.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря. Каноническая УПЦ отказалась исполнять этот указ.