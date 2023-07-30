Путин поразился глупостью попыток строить идентичность Украины на неонацизме

Путин поразился глупостью тех, кто пытается базировать идентичность Украины на неонацизме

Tекст: Ольга Никитина

«То, что они памятники уничтожают, переименовывают все подряд – это понятно. Но я слышал, что Украина ищет свою идентичность, самобытность, стремится к утверждению своей идентичности. Все бы ничего, что здесь плохого-то, Украина – независимое государство с 1991 года, это естественно, что она ищет свою идентичность», – отметил российский лидер.

«Но почему свою идентичность нужно искать на основе неонацизма, почему идентичность современной Украины должна быть связана с пособниками Гитлера, такими как Бандера и Шухевич? Почему люди, которые уничтожили 1,5 млн евреев, <…> русских, поляков сколько уничтожили? Почему на этой базе должна строиться идентичность современной независимой Украины? Меня поражает глупость тех людей, которые это делают», – приводит его слова ТАСС. Так президент России прокомментировал тему переименования монумента «Родина-мать» в «Украину-мать».

Также Путин заявил, что киевский режим уничтожает и церковь. «Это, знаете, верный признак того, что происходило веками. И связано это с отношениями между католической церковью и православной», – сказал он.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря. Каноническая УПЦ отказалась исполнять этот указ.