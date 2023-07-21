Политолог: Миллиардные «проекты» минкульта Украины – инструмент «распила» нищей страны

Увольнение министра культуры Украины Александра Ткаченко показывает не борьбу с коррупцией, а лишь победу одного клана коррупционеров над другим. Попытки «доить» бюджет на Украине не прекратятся, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Ткаченко подал в отставку после критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

«Для украинского Министерства культуры главное не культура, а деньги. И так было всегда – культура была только инструментом для «распила» бюджетных средств. И в этом смысле Ткаченко – не исключение», – пояснила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

«Ткаченко – человек из команды олигарха Коломойского, был менеджером его медиа-проектов. Так что нынешний скандал для министра, скорее ожидаем. Ведь его начальник Коломойский известен тем, что делает деньги во время любого кризиса на Украине, наживается на самой тяжелой ситуации», – отметила собеседница.

«И уже бывший министр культура идет тем же путем: он пытался «выдоить» больше млрд гривен на телепроекты, на достройку и дооборудование Музея Голодомора, на замену герба СССР на трезубец на памятнике Родина-мать в Киеве. Естественно, все это вызывает негодование в украинском обществе. Попытка «выбить» 900 тыс. долларов на сериал – только одна из причин увольнения», – указала она.

«Но не стоит надеяться, что увольнение Ткаченко – это борьба с коррупционерами. Это борьба коррупционеров между собой за возможность «пилить» бюджетные деньги. И в данном случае клан, позарившийся на культурные объекты и строительство, проиграл тем, кто разворовывает деньги на производстве военного оборудования и беспилотников», – пояснила эксперт.

«И все это происходит в стране, где больше половины бюджета – это финансирование из внешних источников, иностранных грантов, субсидий и кредитов. Доходная часть казны в виде налогов и акцизов составляет менее половины от необходимого», – резюмировала Шеслер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко после решения избавиться от советского герба на щите скульптуры Родина-Мать.

Зеленский подчеркнул, что во время боевых действий максимум государственного внимания, а значит, и государственных ресурсов должен идти на оборону. Для финансирования музеев, культурных центров, сериалов и других проектов он призвал искать внебюджетные средства. «В мире есть люди, которые могут помочь», – сказал Зеленский.

В итоге сам Ткаченко подал Шмыгалю заявление об отставке. Такое решение он принял из-за «волны недоразумения по поводу важности культуры». Чуть ранее Ткаченко подвергся жесткой критике, когда в системе публичных и государственных закупок обнаружили тендер, в соответствии с которым его ведомство решило в нынешних реалиях потратить около 900 тыс. долларов на сериал, сообщает ТАСС.

В июне петиция, призывающая уволить министра культуры Украины, набрала 25 тыс. голосов. В тексте обращение утверждалось, что деятельность Ткаченко во время пребывания на должности привела к стагнации в курируемой им сфере. Чиновника также обвиняли в неуважении к погибшим военным. Тогда Шмыгаль посчитал прошение необоснованным.