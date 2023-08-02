23 года, что жил в своем родном Киеве, я смотрел на Родину-мать и восхищался ею. Памятник хорошо виден, когда едешь с левого берега Днепра на правый, в сторону исторического центра города. Так выглядел один из моих маршрутов от дома к школе и обратно.

Возвышаясь над Печерскими холмами, Родина-мать идеально вписывалась в ландшафт города вместе с куполами лавры и аркой Дружбы народов. Теперь величественный монумент, будучи одной из визитных карточек Киева, испорчен. Но разве он один?

Тот же музей Великой Отечественной войны, где расположена Родина-мать, в 2015 году был переименован в «Музей истории Украины во Второй мировой войне», а в будущем может стать «Музеем войны за независимость». Новые музеи они строить не умеют, поэтому пользуются советскими.

Параллельно с этим Киево-Печерская лавра – соседка Родины-матери – захватывается варварами и раскольниками. Но они не могут осознать ее ценность, поэтому ведут себя на территории святыни как дикари: танцуют, ругаются матом, обижают верующих, издеваются над духовенством. К слову, арка Дружбы народов, упомянутая выше, стала аркой «Свободы украинского народа».

Другая визитная карточка города – Андреевская церковь – отдана фанариотам из Константинопольского, то есть Стамбульского патриархата в качестве взятки в обмен на томос для раскольников из ПЦУ. Вдумайтесь: церковь основала императрица Елизавета Петровна, автором проекта был Бартоломео Растрелли, но теперь этим шедевром распоряжаются мутные греки с турецкой пропиской и бизнес-интересами в США.

Что еще? Знаменитый Андреевский спуск и другие булгаковские места? Тоже изнасилованы дурацкими постройками и новоделами. Да и дом-музей Булгакова осквернен. Все эти локации, к слову, хорошо известны гражданам благодаря советскому комедийному фильму «За двумя зайцами». Именно в Андреевскую церковь шли венчаться герои фильма Проня Прокоповна и Свирид Петрович.

Подол? Он и до 2022–2023 годов был в ужасном состоянии. Киево-Могилянская академия, где учились Михаил Ломоносов и многие другие видные деятели истории России? Забудьте. Теперь это центр «прогрессивной мысли». Дом Петра Великого перепрофилирован. Сердце города – Крещатик – превращен в поросятник, причем начиная с 2014 года. В европейских столицах улицы так не выглядят (не считая зачуханного Вильнюса и арабских кварталов Парижа).

Мосты через Днепр? Кое-кто грозится разрушить Крымский мост, но не в состоянии достроить крошечный Подольско-Воскресенский, который «будується» с 1993 года – можно отмечать юбилей. Остальные сооружения находятся в плачевном состоянии.





Зато «редактура» объектов идет полным ходом. И что характерно – они ведь не в состоянии своими руками построить что-то годное и выдающееся. Это касается не только постмайданного периода, но и почти всей постсоветской эпохи за редкими исключениями (вроде реконструкции городов и инфраструктуры к футбольному чемпионату Европы – 2012).

Вместо строительства, как верно заметил кто-то из коллег, они превращают столичный Киев в сельско-хуторской Київ с такой легкостью, будто речь идет о смене раскладки на клавиатуре. И не надо мне говорить, что «многие киевляне поддерживают эти изменения». Я хорошо знаю киевлян, я сам киевлянин. Подавляющее число горожан как жило по принципу «чья власть – того и вера», так и живет. Менталитет киевлян прекрасно описан Булгаковым, с тех пор ничего не изменилось.

И ладно, если бы этот упадок проявлялся лишь в переименовании улиц и корректировке памятников. Городская инфраструктура тоже находится в удручающем состоянии, будь то метрополитен, система ЖКХ, больницы или коммунальный транспорт. Смешно сказать, но за последние 10 лет в Киеве открылось ноль станций метро, в то время как в Москве счет идет на десятки.

Иными словами, украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Они и примкнувшие к ним крипто-украинцы из Кривого Рога с Винницей относятся к городу как к месту, где можно неплохо зарабатывать, делать медийную и политическую карьеру, грозить Москве польско-немецким кулачком, тратить американские деньги и корчить из себя патриотов. Но строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

В будущем, я уверен, Россия вернет Киеву былую славу. Он засияет и восстановится. Допускаю, что Киев даже получит статус города федерального значения – как Москва, Петербург и Севастополь. Но лишь в будущем. А пока нам следует запастись безлимитным терпением, решать задачи по мере их поступления и громить противника, надеясь на лучшее. И канонический образ киевской Родины-матери нам в этом поможет.