  • Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Россия вернет Киеву былую славу

    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    2 августа 2023, 17:55 Мнение

    Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    Алексей Нечаев Алексей Нечаев

    киевский политолог

    Борьба Байдена и Трампа стала войной на уничтожение
    Медведев: Раньше Трампа просто убили бы
    Америку рассердило решение Киева биться за Артемовск
    В Черном море уничтожен атаковавший гражданское судно России беспилотный катер
    Новости
    18:19Митрополит Евгений поблагодарил Путина за получение госнаграды

    Митрополит Евгений (Алексей Кульберг) в ходе вручения государственных наград в Кремле поблагодарил президента Владимира Путина за честь получения ордена Дружбы.

    18:10Новым британским послом в Москве назначили дипломата Найджела Кейси

    Британия объявила о смене своего посла в Москве с ноября, должность займет кадровый дипломат Найджел Кейси, сообщает пресс-служба МИД.

    18:01Алтайский писатель Бедюров назвал особенность российской цивилизации

    Российская литература – русская и многонациональная. А такого нет ни в Европах, ни в Америках: наши народы сохранили свою культуру – и русский язык, и свои языки, свою литературу, свой быт и уклад, заявил алтайский писатель Бронтой Бедюров на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

    17:59Мишустин встретился с победителями международных олимпиад

    Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил учащихся-победителей международных олимпиад среди школьников по естественным и точным наукам.

    17:43Путин вручил в Кремле высокие госнаграды казакам

    Президент России Владимир Путин вручил в Кремле высокие государственные награды командиру добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву и его заместителям – Алексею Кайгородову и Сергею Мерзеликину.

    17:34Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив

    У политики киевского режима и у его хозяев по уничтожению всего русского с Запада нет будущего, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    17:25Путин заявил о необходимости обеспечить новые регионы книгами и учебниками

    Образовательные учреждения новых регионов должны быть обеспечены книгами и учебниками, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    17:19Винокур отказался пародировать Зеленского

    Юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур спародировал во время церемонии вручения госнаград в Кремле президента США Джо Байдена, однако отказался делать пародию на главу Украины Владимира Зеленского.

    17:10ФСБ задержала готовившего теракт на Кубани мужчину

    На Кубани сотрудники регионального отделения ФСБ задержали мужчину, который готовил подрыв одного из зданий в Армавире.

    16:59Британские инструкторы ВСУ потеряли автомат на учениях в Англии

    Военнослужащие Королевской морской пехоты Британии потеряли автомат в ходе учений в национальном парке Дартмур в графстве Девон на юго-западе Англии, сообщила газета The Sun со ссылкой на представителя ВМС Соединенного Королевства.

    16:52Боливия официально попросила Россию включить страну в БРИКС

    Боливийское посольство в Москве передало российской стороне ноту о желании присоединиться к БРИКС, сообщила посол Боливии в России Мария Луиса Рамос-Урсагасте.

    16:43Арестован собиравшийся вступить в ВСУ житель Тамбовской области

    Ленинский районный суд Тамбова арестовал собиравшегося вступить в вооруженные силы Украины (ВСУ) жителя региона до 13 сентября, сообщили в учреждении.

    16:35СМИ: Америку рассердило решение Киева биться за Артемовск

    Киев разозлил США своим решением продолжать битву за Артемовск, несмотря на предложения американских советников не пытаться вернуть город, чтобы сберечь ресурсы, сообщает американский телеканал CNBC.

    16:27Названы альтернативные маршруты вывоза зерна с Украины

    Закрытие зерновой сделки нанесло ущерб Киеву, который теперь ищет альтернативные маршруты для вывоза сельхозпродукции, сообщил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

    16:19Мишустин объявил о создании во всех регионах центров выявления талантов у молодежи

    В российских регионах планируется создать центры выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, заявил премьер Михаил Мишустин.

    23 года, что жил в своем родном Киеве, я смотрел на Родину-мать и восхищался ею. Памятник хорошо виден, когда едешь с левого берега Днепра на правый, в сторону исторического центра города. Так выглядел один из моих маршрутов от дома к школе и обратно.

    Возвышаясь над Печерскими холмами, Родина-мать идеально вписывалась в ландшафт города вместе с куполами лавры и аркой Дружбы народов. Теперь величественный монумент, будучи одной из визитных карточек Киева, испорчен. Но разве он один?

    Тот же музей Великой Отечественной войны, где расположена Родина-мать, в 2015 году был переименован в «Музей истории Украины во Второй мировой войне», а в будущем может стать «Музеем войны за независимость». Новые музеи они строить не умеют, поэтому пользуются советскими.

    Параллельно с этим Киево-Печерская лавра – соседка Родины-матери – захватывается варварами и раскольниками. Но они не могут осознать ее ценность, поэтому ведут себя на территории святыни как дикари: танцуют, ругаются матом, обижают верующих, издеваются над духовенством. К слову, арка Дружбы народов, упомянутая выше, стала аркой «Свободы украинского народа».

    Другая визитная карточка города – Андреевская церковь – отдана фанариотам из Константинопольского, то есть Стамбульского патриархата в качестве взятки в обмен на томос для раскольников из ПЦУ. Вдумайтесь: церковь основала императрица Елизавета Петровна, автором проекта был Бартоломео Растрелли, но теперь этим шедевром распоряжаются мутные греки с турецкой пропиской и бизнес-интересами в США.

    Что еще? Знаменитый Андреевский спуск и другие булгаковские места? Тоже изнасилованы дурацкими постройками и новоделами. Да и дом-музей Булгакова осквернен. Все эти локации, к слову, хорошо известны гражданам благодаря советскому комедийному фильму «За двумя зайцами». Именно в Андреевскую церковь шли венчаться герои фильма Проня Прокоповна и Свирид Петрович.

    Подол? Он и до 2022–2023 годов был в ужасном состоянии. Киево-Могилянская академия, где учились Михаил Ломоносов и многие другие видные деятели истории России? Забудьте. Теперь это центр «прогрессивной мысли». Дом Петра Великого перепрофилирован. Сердце города – Крещатик – превращен в поросятник, причем начиная с 2014 года. В европейских столицах улицы так не выглядят (не считая зачуханного Вильнюса и арабских кварталов Парижа).

    Мосты через Днепр? Кое-кто грозится разрушить Крымский мост, но не в состоянии достроить крошечный Подольско-Воскресенский, который «будується» с 1993 года – можно отмечать юбилей. Остальные сооружения находятся в плачевном состоянии.


    Зато «редактура» объектов идет полным ходом. И что характерно – они ведь не в состоянии своими руками построить что-то годное и выдающееся. Это касается не только постмайданного периода, но и почти всей постсоветской эпохи за редкими исключениями (вроде реконструкции городов и инфраструктуры к футбольному чемпионату Европы – 2012).

    Вместо строительства, как верно заметил кто-то из коллег, они превращают столичный Киев в сельско-хуторской Київ с такой легкостью, будто речь идет о смене раскладки на клавиатуре. И не надо мне говорить, что «многие киевляне поддерживают эти изменения». Я хорошо знаю киевлян, я сам киевлянин. Подавляющее число горожан как жило по принципу «чья власть – того и вера», так и живет. Менталитет киевлян прекрасно описан Булгаковым, с тех пор ничего не изменилось.

    И ладно, если бы этот упадок проявлялся лишь в переименовании улиц и корректировке памятников. Городская инфраструктура тоже находится в удручающем состоянии, будь то метрополитен, система ЖКХ, больницы или коммунальный транспорт. Смешно сказать, но за последние 10 лет в Киеве открылось ноль станций метро, в то время как в Москве счет идет на десятки.

    Иными словами, украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Они и примкнувшие к ним крипто-украинцы из Кривого Рога с Винницей относятся к городу как к месту, где можно неплохо зарабатывать, делать медийную и политическую карьеру, грозить Москве польско-немецким кулачком, тратить американские деньги и корчить из себя патриотов. Но строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    В будущем, я уверен, Россия вернет Киеву былую славу. Он засияет и восстановится. Допускаю, что Киев даже получит статус города федерального значения – как Москва, Петербург и Севастополь. Но лишь в будущем. А пока нам следует запастись безлимитным терпением, решать задачи по мере их поступления и громить противника, надеясь на лучшее. И канонический образ киевской Родины-матери нам в этом поможет.

    Другие материалы автора


    Главное
    Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты
    Путин изложил Эрдогану причины выхода России из зерновой сделки
    Москва предупредила об ответе на обращение главы МИ-6 к россиянам
    Порт Измаила на Украине приостановил работу после взрывов
    В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении
    В Центральной России объявили штормовое предупреждение из-за жары
    Винокур отказался пародировать Зеленского

    Российские туристы следят за модой и безопасностью

    Туристический сезон в этом году оказался нетипичным. Во-первых, спрос удивительным образом в зимние месяцы оказался выше, чем в летние. Хотя обычно все наоборот. Во-вторых, направления отдыха россияне выбирают тоже необычные. Что стоит только один Дагестан или новое ответвление от глемпинга – избинг за почти 30 тысяч в сутки. Какие еще особенности таит туристический сезон в этом году? Подробности

    Перейти в раздел

    Польша начала воспитывать Зеленского

    Между Польшей и Украиной вновь обострились противоречия. Варшава вслед за Лондоном потребовала от офиса Зеленского благодарности за оказываемую помощь. Однако в Киеве, судя по всему, говорить спасибо толком не планируют. Готова ли Польша и дальше терпеть хамство? И как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия реализует четыре стратегических задачи в Арктике

    Россия приступает к масштабному освоению арктических территорий. Речь идет далеко не только о стратегически важном Северном морском пути, но и о других не менее значимых задачах. Что в первую очередь государство планирует сделать в Арктике и как эти территории усилят безопасность страны и станут в итоге прибыльными? Подробности

    Перейти в раздел

    Смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада

    Судя по всему, недавний саммит НАТО окончательно показал Западу, насколько раздражающим и неудобным партнером является президент Украины Зеленский. Последние публикации в западной прессе сложно воспринимать иначе, как прямые намеки на то, как Зеленский будет убран из украинского руководства и кто именно придет ему на смену. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............