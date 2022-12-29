В Киеве демонтировали герб СССР с монумента «Родина-мать»

  • Корабль ВМФ в Черном море уничтожил атаковавший украинский беспилотный катер
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

    Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

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    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия и Африка сотрудничают ради денег и мира

    По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

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    Новости
    15:12Штурмовые отряды «Западной» группировки войск развили наступление в ЛНР и Харьковской области

    В Харьковской области и в ЛНР в последние сутки развили наступление штурмовые отряды группировки «Западная», сообщило Министерство обороны.

    15:10Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили 12 атак ВСУ

    За последние сутки ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    15:09Корабль ВМФ в Черном море уничтожил атаковавший украинский беспилотный катер

    Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря, но получили отпор, сообщает Минобороны.

    15:07В Минздраве опровергли данные о введении платы за ряд медуслуг

    Распространенная в СМИ информация о том, что некоторые медицинские услуги якобы станут платными с 1 сентября – это фейк, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    14:48На Украине российскому военкору Андрею Руденко предъявили обвинение

    Служба безопасности Украины выдвинула обвинения специальному корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, которого обвинили в оправдании действий России и коллаборационизме, сообщила пресс-служба ведомства.

    14:46Путин поблагодарил удостоенных госнаград героев СВО за службу

    Президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля поблагодарил участников спецоперации за проявленный героизм.

    14:40Назван объем поступающей за сутки в канал Северский Донец воды

    Из реки Дон в водовод «Дон – Северский Донец» поступает до 270 тыс. кубометров в сутки, канал был возведен специалистами Военно-строительной компании (ВСК) и предприятиями со всей страны в рамках проекта «Большая вода».

    14:38Путин вручил госнаграды артисту Винокуру и космонавту Шкаплерову

    Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам, среди которых народный артист РСФСР Владимир Винокур и замначальника управления ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Гагарина» Антон Шкаплеров.

    14:36Тренера «Зенита» дисквалифицировали на матч по итогам игры с «Ростовом»

    Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака на одну игру по итогам матча второго тура премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

    14:25Работодателей участников СВО предложили приравнивнять к соцпредпринимателям

    Рабочая группа по спецоперации внесла в Госдуму законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, которые трудоустраивают участников спецоперации, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

    14:24В Приамурье школьница умерла после отдыха в детском лагере

    Девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере «Строитель» в Благовещенском районе Приамурья, идет доследственная проверка, сообщили в СК по региону.

    14:21«Автотор» объявил об отгрузке серийно произведенных джипов BAIC BJ40

    Началась отгрузка среднеразмерного внедорожника BAIC BJ40 калининградского завода «Автотор», сообщили в пресс-службе компании.

    14:14МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной

    Эмоции отдельных представителей киевского режима привели к ухудшению дипломатических отношений Украины и Польши, заявил замглавы МИД республики Павел Яблонский.

    14:12В АТОР назвали самые выгодные направления для отдыха до конца летнего сезона

    Дешевле всего можно отдохнуть внутри России до конца летнего сезона в Крыму, а за рубежом – в Египте и ОАЭ, сообщает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    14:08Путин изложил Эрдогану причины выхода России из зерновой сделки

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану причины, по которым Москва вышла из зерновой сделки, и подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности при выполнении ряда условий, сообщает пресс-служба Кремля.

    В Киеве демонтировали герб СССР с монумента «Родина-мать»

    В Киеве демонтировали герб СССР с монумента «Родина-мать». Украинский тризуб на нем установят к 24 августа – Дню независимости страны. Власти также допускают переименование монумента в «Украину-мать» (фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

    Скульптура расположена на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне на правом берегу Днепра. Это пятая по величине статуя мира и самая высокая на Украине (общая высота с постаментом – 102 метра) (фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

    Комплекс был открыт в 1981 году генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Монумент символизирует победу советского народа в Великой Отечественной войне (фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

    После начала российской спецоперации Минкульт Украины организовал «опрос» киевлян, по итогам которого 85% якобы опрошенных высказались за замену одного герба другим (фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

    Гендиректор музея Юрий Савчук сказал: «Это историческая веха, открывающая новый взгляд на жизнь в свободной семье европейских народов» (фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

    Работы стоят 28 млн гривен. Киев утверждает, что всю эту сумму предоставили частные инвесторы. При этом замена герба стала одним из скандальных проектов, которые стоили поста экс-министру культуры Александру Ткаченко (фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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    В АТОР назвали самые выгодные направления для отдыха до конца летнего сезона

    Российские туристы следят за модой и безопасностью

    Туристический сезон в этом году оказался нетипичным. Во-первых, спрос удивительным образом в зимние месяцы оказался выше, чем в летние. Хотя обычно все наоборот. Во-вторых, направления отдыха россияне выбирают тоже необычные. Что стоит только один Дагестан или новое ответвление от глемпинга – избинг за почти 30 тысяч в сутки. Какие еще особенности таит туристический сезон в этом году? Подробности

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    Польша начала воспитывать Зеленского

    Между Польшей и Украиной вновь обострились противоречия. Варшава вслед за Лондоном потребовала от офиса Зеленского благодарности за оказываемую помощь. Однако в Киеве, судя по всему, говорить спасибо толком не планируют. Готова ли Польша и дальше терпеть хамство? И как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами? Подробности

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    Россия реализует четыре стратегических задачи в Арктике

    Россия приступает к масштабному освоению арктических территорий. Речь идет далеко не только о стратегически важном Северном морском пути, но и о других не менее значимых задачах. Что в первую очередь государство планирует сделать в Арктике и как эти территории усилят безопасность страны и станут в итоге прибыльными? Подробности

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    Смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада

    Судя по всему, недавний саммит НАТО окончательно показал Западу, насколько раздражающим и неудобным партнером является президент Украины Зеленский. Последние публикации в западной прессе сложно воспринимать иначе, как прямые намеки на то, как Зеленский будет убран из украинского руководства и кто именно придет ему на смену. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

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