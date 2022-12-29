Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.0 комментариев
В Киеве демонтировали герб СССР с монумента «Родина-мать»
В Киеве демонтировали герб СССР с монумента «Родина-мать». Украинский тризуб на нем установят к 24 августа – Дню независимости страны. Власти также допускают переименование монумента в «Украину-мать» (фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Скульптура расположена на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне на правом берегу Днепра. Это пятая по величине статуя мира и самая высокая на Украине (общая высота с постаментом – 102 метра) (фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Комплекс был открыт в 1981 году генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Монумент символизирует победу советского народа в Великой Отечественной войне (фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
После начала российской спецоперации Минкульт Украины организовал «опрос» киевлян, по итогам которого 85% якобы опрошенных высказались за замену одного герба другим (фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Гендиректор музея Юрий Савчук сказал: «Это историческая веха, открывающая новый взгляд на жизнь в свободной семье европейских народов» (фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Работы стоят 28 млн гривен. Киев утверждает, что всю эту сумму предоставили частные инвесторы. При этом замена герба стала одним из скандальных проектов, которые стоили поста экс-министру культуры Александру Ткаченко (фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)