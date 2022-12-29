Работы стоят 28 млн гривен. Киев утверждает, что всю эту сумму предоставили частные инвесторы. При этом замена герба стала одним из скандальных проектов, которые стоили поста экс-министру культуры Александру Ткаченко (фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

После начала российской спецоперации Минкульт Украины организовал «опрос» киевлян, по итогам которого 85% якобы опрошенных высказались за замену одного герба другим (фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Скульптура расположена на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне на правом берегу Днепра. Это пятая по величине статуя мира и самая высокая на Украине (общая высота с постаментом – 102 метра) (фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве демонтировали герб СССР с монумента «Родина-мать». Украинский тризуб на нем установят к 24 августа – Дню независимости страны. Власти также допускают переименование монумента в «Украину-мать» (фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану причины, по которым Москва вышла из зерновой сделки, и подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности при выполнении ряда условий, сообщает пресс-служба Кремля.

Дешевле всего можно отдохнуть внутри России до конца летнего сезона в Крыму, а за рубежом – в Египте и ОАЭ, сообщает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере «Строитель» в Благовещенском районе Приамурья, идет доследственная проверка, сообщили в СК по региону.

Рабочая группа по спецоперации внесла в Госдуму законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, которые трудоустраивают участников спецоперации, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Из реки Дон в водовод «Дон – Северский Донец» поступает до 270 тыс. кубометров в сутки, канал был возведен специалистами Военно-строительной компании (ВСК) и предприятиями со всей страны в рамках проекта «Большая вода».

Распространенная в СМИ информация о том, что некоторые медицинские услуги якобы станут платными с 1 сентября – это фейк, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

Российские туристы следят за модой и безопасностью Туристический сезон в этом году оказался нетипичным. Во-первых, спрос удивительным образом в зимние месяцы оказался выше, чем в летние. Хотя обычно все наоборот. Во-вторых, направления отдыха россияне выбирают тоже необычные. Что стоит только один Дагестан или новое ответвление от глемпинга – избинг за почти 30 тысяч в сутки. Какие еще особенности таит туристический сезон в этом году? Подробности Перейти в раздел

Польша начала воспитывать Зеленского Между Польшей и Украиной вновь обострились противоречия. Варшава вслед за Лондоном потребовала от офиса Зеленского благодарности за оказываемую помощь. Однако в Киеве, судя по всему, говорить спасибо толком не планируют. Готова ли Польша и дальше терпеть хамство? И как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами? Подробности Перейти в раздел

Россия реализует четыре стратегических задачи в Арктике Россия приступает к масштабному освоению арктических территорий. Речь идет далеко не только о стратегически важном Северном морском пути, но и о других не менее значимых задачах. Что в первую очередь государство планирует сделать в Арктике и как эти территории усилят безопасность страны и станут в итоге прибыльными? Подробности Перейти в раздел

Смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада Судя по всему, недавний саммит НАТО окончательно показал Западу, насколько раздражающим и неудобным партнером является президент Украины Зеленский. Последние публикации в западной прессе сложно воспринимать иначе, как прямые намеки на то, как Зеленский будет убран из украинского руководства и кто именно придет ему на смену. Подробности Перейти в раздел