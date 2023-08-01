Зеленский поднял руку на мать

Геворг Мирзаян
Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять
На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.
Тимур Шерзад
Как вели себя в плену советские генералы
1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.
Тимофей Бордачёв
Африка дает России повод задуматься
Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.
19:56Политолог Данилин объяснил задачи Совета по интеграции новых регионов при Совфеде
Интеграция новых регионов представляет собой масштабную работу, сенаторам и депутатам приходится переписывать заново целый комплекс законов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, где были обсуждены вопросы соцпомощи для граждан и создание Совета по интеграции новых регионов.