Зеленский поднял руку на мать

Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.

На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

20:15 На Украине задержали военкома Днепропетровской области по делу о коррупции Военком Днепропетровской области задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в незаконном обогащении, сообщила пресс-служба МВД.

20:07 Полянский: США начали председательство в СБ ООН «не с той ноги» США начали свое председательство в Совете Безопасности ООН «не с той ноги», попытавшись установить свою волю, а не добиться согласованной позиции при принятии программы, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

19:59 В ходе обстрела ВСУ Ясиноватой погибли два человека При обстреле города Ясиноватая в ДНР во вторник погибли два мирных жителя, сообщил мэр населенного пункта Дмитрий Шевченко.

19:56 Политолог Данилин объяснил задачи Совета по интеграции новых регионов при Совфеде Интеграция новых регионов представляет собой масштабную работу, сенаторам и депутатам приходится переписывать заново целый комплекс законов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, где были обсуждены вопросы соцпомощи для граждан и создание Совета по интеграции новых регионов.

19:50 В ООН потребовали прекратить атаки дронов на Москву ООН выступает против атак беспилотников на Москву, заявил заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак.

19:41 Авиакомпания «Туркменистан» сочла опасными полеты в Москву Авиаперевозчик «Туркменистан» объявил о приостановке рейсов из Ашхабада в Москву, сообщили в пресс-службе компании.

19:32 В Сербии задержали 300 нелегалов с автоматами Сербские правоохранители задержали у венгерской границы 300 нелегальных мигрантов, также там нашли девять автоматов и боеприпасы к ним, сообщили в МВД страны.

19:24 В Турции совершено нападение на консульство Швеции Шведское консульство на территории турецкого города Измир подверглось нападению, тяжелые ранения получил один человек.

19:16 Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя Механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ.

19:08 Военный хирург рассказал об извлечении неразорвавшегося снаряда из ноги раненого десантника Командир 39-го отдельного медотряда 106-й тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии ВДВ, гвардии подполковник Юрий Бровко рассказал об уникальной операции по извлечению неразорвавшегося снаряда из ноги военнослужащего в госпитале в Луганске.

19:07 США не обнаружили свидетельств причастности России к госперевороту в Нигере Вашингтон не видит признаков причастности Москвы к госперевороту в Нигере, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

18:59 Таможня Москвы передала Народному фронту более 16 тыс. пар конфискованной обуви Московская таможня 1 августа безвозмездно передала Народному фронту более 16 тыс. пар конфискованной женской и детской обуви.

18:52 Глава Севастополя Развожаев заявил о сбитом беспилотнике У поселка Кара-Кобы в Севастополе, по предварительной информации, сбит беспилотник, на земле произошел подрыв, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

18:50 Востоковед: Если западные компании покинут Нигер, то самые выгодные контракты получит Китай «Очевидно, что военный переворот в Нигере был плохо подготовлен. Лидеры мятежа не очень понимают, что им делать, поскольку каждое новое действие лишь ухудшает ситуацию», – сказал газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Алексей Маслов. Ранее Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать объявлением им войны интервенцию в Нигер.