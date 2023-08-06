Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.10 комментариев
Захарова: Установка трезубца на монумент «Родина-мать» показала сущность Киева
Установка герба-трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве вместо герба СССР в очередной раз показала всю сущность киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как указала Захарова в своем Telegram-канале, в этом и есть сущность Киева и возглавляемых им «киборгов». По ее словам, монумент «Родина-мать» категорически нельзя переименовывать, она одна, ее можно только «любить», а на это киевский режим не способен, передает ТАСС.
Напомним, в субботу сообщалось, что началась установка трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве. Аллею городов-героев у монумента при этом закрыли сеткой.
В воскресенье утром рабочие подняли трезубец на щит монумента «Родина-мать» в Киеве, монтаж панелей щита продолжается.