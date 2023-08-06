Захарова: Установка трезубца на монумент «Родина-мать» показала сущность Киева

  • Минобороны: На Краснолиманском направлении отбиты две атаки
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    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    На Краснолиманском направлении отбиты две атаки ВСУ
    Киев пообещал Польше «жесткую конкуренцию» после боевых действий
    ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по Донецку
    На щит монумента «Родина-мать» в Киеве подняли трезубец
    В США раскрыли план по ликвидации Зеленского
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    10 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    7 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    26 комментариев
    Новости
    10:50ВС России уничтожили два 120-мм миномета и 27 военнослужащих ВСУ в Херсонской области

    Артиллеристы соединений группировки войск «Днепр» уничтожили на херсонском направлении два 120-миллиметровых миномета и 27 украинских военнослужащих в течение суток, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    10:33Захарова: Установка трезубца на монумент «Родина-мать» показала сущность Киева

    Установка герба-трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве вместо герба СССР в очередной раз показала всю сущность киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    10:33Погода ухудшилась в районе устранения последствий ЧС с танкером «Сиг»

    Ухудшение погодных условий наблюдается в месте проведения аварийно-спасательных работ танкера «Сиг», получившего пробоину в районе машинного отделения, предположительно в результате атаки надводного беспилотника у Керченского пролива в ночь на субботу, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

    10:15Десятки мигрантов пропали после крушения лодок у берегов Италии

    Минимум 30 нелегальных мигрантов числятся пропавшими без вести после крушения двух лодок у берегов южного итальянского острова Лампедуза, сообщили СМИ.

    09:56SpaceX анонсировала вывод на орбиту новой партии спутников Starlink

    Ракета-носитель Falcon 9 выведет на орбиту 22 спутника Starlink, сообщила компания SpaceX.

    09:40Два мирных жителя погибли в результате обстрела Горностаевки Херсонской области

    Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по населенному пункту Горностаевка Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.

    09:26Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

    Президент России Владимир Путин поздравил работников железнодорожного транспорта России с профессиональным праздником, отметив, что отрасль решит все стоящие перед ней задачи, соблюдая базовые принципы, в числе которых безопасность, надежность и комфорт, видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

    09:13Москвичам пообещали 34-градусную жару

    Небольшая облачность без осадков и температура до плюс 34 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщили в Гидрометцентре России.

    08:55ВСУ обстреляли поселок в Донецке

    Поселок Азотный в Донецке попал под обстрел, есть пострадавшие, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

    08:34Новороссийских десантников наградили за мужество в зоне СВО

    Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин в зоне специальной военной операции вручил государственные награды военнослужащим Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, сообщили в Минобороны России.

    08:17Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью

    Над Карачевским районом системой ПВО ВС России уничтожены два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    08:10Трезубец подняли на щит монумента «Родина-мать» в Киеве

    Рабочие подняли трезубец на щит монумента «Родина-мать» в Киеве, в настоящее время продолжается монтаж панелей щита, сообщило украинское издание «Страна».

    07:51Белоусов заявил о 70 российских производителях беспилотных авиасистем

    К этому моменту около 70 российских компаний заняты производством беспилотных авиационных систем, сказал вице-премьер Андрей Белоусов.

    07:31Мигрант ударил ножом в грудь женщину в баре Челябинска

    В челябинском баре мигрант ударил ножом женщину в грудь из-за ревности, возбуждено уголовное дело, сообщают местные порталы со ссылкой на источники.

    07:15Маск пообещал компенсации за суд пострадавшим за лайки в X

    Бизнесмен Илон Маск заявил, что соцсеть X (бывшая Twitter) выплатит пострадавшим от своих работодателей за лайки или посты в этом микроблоге.

    6 августа 2023, 10:33

    Захарова: Установка трезубца на монумент «Родина-мать» показала сущность Киева

    Tекст: Валентина Григоренко

    Установка герба-трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве вместо герба СССР в очередной раз показала всю сущность киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как указала Захарова в своем Telegram-канале, в этом и есть сущность Киева и возглавляемых им «киборгов». По ее словам, монумент «Родина-мать» категорически нельзя переименовывать, она одна, ее можно только «любить», а на это киевский режим не способен, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу сообщалось, что началась установка трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве. Аллею городов-героев у монумента при этом закрыли сеткой.

    В воскресенье утром рабочие подняли трезубец на щит монумента «Родина-мать» в Киеве, монтаж панелей щита продолжается.

    5 августа 2023, 16:09
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    @ Celestino Arce/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома россиянами сил ВСУ в ходе контрнаступления, написал в издании The War Zone обозреватель Говард Альтман.

    Прогресс в ходе наступления был скромным, несмотря на поставки Украине оружия и подготовки военных, поэтому Киев меняет тактику, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Резкие изменение планов – это сигнал странам НАТО, что контрнаступление идет не по плану. По мнению Альтмана, украинские генералы теперь хотят перейти на артиллерийские обстрелы.

    Ранее Киев предостерег западные страны от нереалистичных ожиданий по поводу исхода конфликта для Украины.

    Коментарии (23)
    5 августа 2023, 13:44
    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймса О’Брайен, который попросил Москву «разъяснить, чего она просит» в рамках зерновой сделки.

    В своем Telegram-канале Захарова привела высказывания представителя американского внешнеполитического ведомства, который сказал, что Россия «выдвинула ряд разных требований» по зерновой сделке и попросил разъяснений.

    Спикер МИД России повторила «еще раз для тех, кто в Госдепе»: Москва требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива». То есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.

    Захарова отметила, что если информации от МИД РФ Госдепу недостаточно, то представители американского внешнеполитического ведомства могут обратиться в министерство за дополнительными разъяснениями.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (27)
    5 августа 2023, 19:17
    Взрывы произошли в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы произошли вечером в Киеве, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины в третий раз за день, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, передает ТАСС.

    В настоящее время воздушная тревога в третий раз за день объявлена на всей территории Украины: сначала сигнал прозвучал в Киеве, в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, затем распространился на остальные регионы страны, передает РИА «Новости».

    Ранее Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе.

    Коментарии (41)
    5 августа 2023, 19:12
    В США раскрыли план по ликвидации Зеленского

    Экс-агент ЦРУ Джонсон: США намерены устранить Зеленского и обвинить в этом Россию

    В США раскрыли план по ликвидации Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон планирует физически убрать президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в его гибели Россию, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Эксперт считает, что США хотят переложить ответственность на Москву за убийство Зеленского, которому осталось недолго править Украиной. По мнению Джонсона, его дни сочтены, передает РИА «Новости».

    Ранее оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий в интервью изданию Politico заявил, что в случае невозможности выполнения обязанностей Зеленским управление государством перейдет к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада.

    Коментарии (26)
    5 августа 2023, 19:34
    Ксения Шойгу объявила о разводе с мужем

    Ксения Шойгу объявила , что с мужем они больше не пара

    Ксения Шойгу объявила о разводе с мужем
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь министра обороны Ксения Шойгу призналась, что со спортивным блогером Алексеем Столяровым они уже давно не являются парой, но остались близкими друзьями.

    Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу призналась, что развелась с известным спортивным блогером Алексеем Столяровым. Об изменении в семейном положении дочь министра обороны и Столяров рассказали после забега «Гонки героев».

    По ее словам, разрыв произошел несколько месяцев назад, но они с бывшим мужем остались очень близкими друзьями и партнерами по работе. Также они продолжают вместе воспитывать дочь Милану, передает канал «360».

    Алексей Столяров подчеркнул, что решение быть не парой было принято давно, и главное, чтобы дочь не почувствовала, что родители теперь не вместе.

    Ксения Шойгу и Алексей Столяров познакомились на «Гонке героев» в Алабине в 2019 году. В 2021 году у них родилась дочь.

    Алексей Столяров – российский фитнес-тренер, спортивный блогер, призер Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу.

    Коментарии (68)
    5 августа 2023, 13:58
    Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат

    Минобороны: Единственное верное решение для украинских военнослужащих – сдаться

    Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Все больше украинских военнослужащих, сталкиваясь с профессиональными действиями российских войск, принимают единственно верное решение – сдаться, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале российского военного ведомства опубликованы видео с рассказами украинских военнопленных. В сообщении Минобороны говорится, что, по словам пленных, украинское командование принимает некомпетентные решения, в ВСУ наблюдаются проблемы со снабжением.

    Украинских военных, по рассказам пленных, отправляют на фронт почти без подготовки. А в случае атаки позиций ВСУ, украинские командиры, спрятавших в километрах от передовых позиций, не оказывают подразделениям никакой помощи.

    Попавшие в плен военнослужащие ВСУ отмечают достойное отношение российских военнослужащих.

    Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.

    Коментарии (26)
    5 августа 2023, 17:30
    В США допустили потерю Украиной Одессы, Николаева и Харькова

    Экс-разведчик США Риттер: При отказе Киева принять условия Москвы России придется освободить Одессу, Николаев и Харьков

    В США допустили потерю Украиной Одессы, Николаева и Харькова
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В случае отказа Киева принять условия Москвы и дальнейшего затягивания украинского конфликта Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков, заявил американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер.

    Он заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, что украинцы ведут опасную игру. Эксперт выразил уверенность, что если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придется освободить Одессу. Более того, по его словам, в случае продолжения конфликта и отказа Киева принять условия Москвы Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков. При этом Риттер подчеркнул, что после освобождения Россия не отдаст эти города, передает RT.

    Напомним, в июле ВС России нанесли удары возмездия по целям в Одессе и Николаеве.

    Коментарии (43)
    5 августа 2023, 21:45
    Рабочие не смогли поднять трезубец на щит монумента «Родина-мать» в Киеве

    Установка трезубца на щит монумента «Родина-мать» в Киеве приостановлена из-за темноты

    Tекст: Вера Басилая

    Работы по подъему трезубца на щит монумента «Родина-мать» в Киеве остановлены из-за наступления темноты, сообщило издание «Страна».

    Рабочие смогли поднять трезубец лишь на 24 метра, высота же «Родины-матери» – 102 метра. Работы по монтажу пришлось прекратить из-за темноты, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в субботу началась установка трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве.

    Аллею городов-героев у монумента при этом закрыли маскировочной сеткой.

    До этого в Киеве после того, как одобрили замену герба СССР на щите «Родины-матери», предложили убрать и две пятиконечные звезды на ее мече.

    Коментарии (47)
    5 августа 2023, 14:46
    Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины

    Генерал Пуликовский: Руководство Украины необходимо ликвидировать, иначе нельзя бороться с терроризмом

    Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины
    @ Дмитрий Коробейников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководство Украины необходимо ликвидировать, поскольку иными методами бороться с терроризмом невозможно, заявил генерал-лейтенант Константин Пуликовский.

    Пуликовский в интервью телеканалу «Краснодар» отметил, что таким образом власти действовали на Северном Кавказе, когда после уничтожения главарей боевиков их подразделения начали разваливаться.

    Генерал выразил уверенность, что настанет момент, «когда наш президент что-то подобное скажет этим нашим врагам нынешним», передает «Газета.Ru».

    Москва ранее называла киевский режим «террористическим монстром», которого породил Запад.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского дрона в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Коментарии (61)
    5 августа 2023, 13:21
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в ответ на атаку украинским морским беспилотником по российскому танкеру «Сиг» в Черном море следует нанести удары по Западной Украине.

    Медведев написал в своем Telegram-канале, что «ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу». Он предположил, что киевскому режиму было мало ударов по Одессе и Измаилу, которые российская сторона нанесла в ответ на теракт на Крымском мосту.

    Экологическая катастрофа, которую «киевская мразь» хочет устроить в Черном море, должна, по мнению Медведева, произойти «на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками».

    По мнению зампредседателя СБ РФ, это станет «окончательным решением» по зерновой сделке.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. По последним данным, танкер остается на плаву, с него откачивают воду, разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    После этого в открытом море в севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник.

    Коментарии (74)
    5 августа 2023, 17:50
    Мужчина сделал предложение девушке на пляже на Кубани и утонул
    Мужчина сделал предложение девушке на пляже на Кубани и утонул

    Tекст: Вера Басилая

    На городском пляже на Кубани мужчина утонул после того, как сделал предложение девушке. Молодые люди в нетрезвом состоянии прыгали с пирса, сообщили в Тимашевском аварийно-спасательном отряде.

    В Telegram-канале отряда уточняется, что за помощью к спасателям обратились очевидцы. Мужчина и девушка прыгали в воду с пирса, оба были в нетрезвом состоянии. Молодой человек стал захлебываться и кричать, что тонет, девушка позвала на помощь.

    Очевидцы достали мужчину из воды, но он уже не дышал. Врачи скорой констатировали смерть мужчины. По словам девушки погибшего, он ей сделал предложение на пляже перед гибелью.

    Ранее семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки в Нижегородской области.

    Коментарии (17)
    5 августа 2023, 18:48
    Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе

    Захарова: Атака Киева против российского судна в Керченском проливе не останется без ответа

    Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Авторы террористической атаки Киева на российский танкер в Керченском проливе понесут наказание, а сама варварская акция не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что подобным варварским акциями нет оправдания. Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает террористическую атаку киевского режима, грозившую гибелью экипажа и экологической катастрофой, следует из сообщения на сайте МИД России.

    Она отметила, что власти Украины не встречают осуждения Запада, и активно применяет новые террористические методы.

    Ранее ООН призвала все соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта.

    Между тем, Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Коментарии (33)
    5 августа 2023, 15:28
    Военкоры показали уничтожение «Черными гусарами» украинского расчета БПЛА
    Военкоры показали уничтожение «Черными гусарами» украинского расчета БПЛА

    Tекст: Ольга Никитина

    Военкоры опубликовали видео уничтожения артиллеристами Александрийской бригады «Черных гусар» украинского расчета БПЛА «Лелека-100».

    Видео опубликовано в Telegram-канале «Работайте, братья!».

    В начале августа украинское минобороны сообщало, что за последние 15 месяцев приняло на вооружение более 30 моделей различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    Коментарии (7)
    5 августа 2023, 12:51
    Американский журналист сказал, чем может обернуться для Киева истерика Зеленского

    Американский журналист рассказал, чем может обернуться для Киева истерика Зеленского

    Американский журналист сказал, чем может обернуться для Киева истерика Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина может потерять своих ключевых союзников из-за политических и военных ходов президента страны Владимира Зеленского, некоторые из которых можно расценить только как истерику, написал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для Telegraph.

    Речь идет о Британии и Польши. Сам журналист указал на неспокойные недели для украинского правительства, передает РИА «Новости».    

    Ситуация для Украины оказалась сложной, так как контрнаступление ВСУ терпит неудачи, войска Киева не могут даже прорвать российскую оборону. Хэмиш де Бреттон-Гордон указал на то, что Западу не понравились последние выпады Зеленского, когда он устроил истерику по поводу поддержки со стороны Лондона и Варшавы.

    Также он указал на удары БПЛА по Москве, указав на то, что это заставило западные страны нервничать.

    Коментарии (2)
    5 августа 2023, 16:28
    Дерипаска предсказал тяжелые времена для федерального бюджета США

    Российский бизнесмен Дерипаска спрогнозировал тяжелые времена для федерального бюджета

    Tекст: Вера Басилая

    Российский миллиардер Олег Дерипаска указал на серьезный рост доходности 30-летних казначейских облигаций США на фоне снижения ликвидности, что грозит федеральному бюджету проблемами.

    Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что сигналом о подступающей эпохе проблем для государственных финансов США может служить распродажа более длинных облигаций. По его словам, с дефицитом от 5 до 7% федеральному бюджету ближайшие десять лет будет тяжело сводить концы с концами.

    Так, в качестве примера он приводит статью Bloomberg, где говорится, что доходность по 30-летним казначейским облигациям поднялась выше своих пятилетних аналогов в четверг впервые с июня, что нервирует инвесторов США.

    Бизнесмен считает, что такая ситуация на рынке облигаций США должна стать хорошим примером для всех, кто бы не пытался на Западе поиграть в игру под названием «доминирование любой ценой».

    «Посмотрим, как на экономическом форуме, проходящем в этот уик-энд в Аспене (США), экономическая и политическая элита Америки будет обсуждать эту серьезнейшую проблему начала XXI века для США – лидера западного мира», – подытожил Дерипаска.

    Ранее Дерипаска указал на подорожание двухлетних казначейских облигаций США, и спрогнозировал час расплаты за санкционный раж через три с небольшим года.

    Коментарии (5)
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    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

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    • Генерал Сорняк против ВСУ

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