Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.9 комментариев
Трезубец подняли на щит монумента «Родина-мать» в Киеве
«Страна»: В Киеве подняли трезубец на щит монумента «Родина-мать», монтаж продолжается
Рабочие подняли трезубец на щит монумента «Родина-мать» в Киеве, в настоящее время продолжается монтаж панелей щита, сообщило украинское издание «Страна».
Как сообщило издание, изначально трезубец должны были установить в субботу, но сильный ветер помещал работам и до ночи трезубец смогли поднять лишь на 24 из 102 метров, передает ТАСС.
Напомним, в субботу сообщалось, что началась установка трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве. Аллею городов-героев у монумента при этом закрыли сеткой.