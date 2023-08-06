Трезубец подняли на щит монумента «Родина-мать» в Киеве

«Страна»: В Киеве подняли трезубец на щит монумента «Родина-мать», монтаж продолжается

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщило издание, изначально трезубец должны были установить в субботу, но сильный ветер помещал работам и до ночи трезубец смогли поднять лишь на 24 из 102 метров, передает ТАСС.

Напомним, в субботу сообщалось, что началась установка трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве. Аллею городов-героев у монумента при этом закрыли сеткой.