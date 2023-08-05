Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.4 комментария
Аллею городов-героев в Киеве у монумента «Родина-мать» закрыли сеткой
Аллею городов-героев в Киеве у монумента «Родина-мать» закрыли маскировочной сеткой
В Киеве закрыли маскировочной сеткой аллею городов-героев у монумента «Родина-мать», сообщило украинское издание «Страна».
Сообщается, что все мемориалы закрыты сеткой, передает ТАСС.
Днем в субботу должен был начаться монтаж трезубца, работы уже несколько раз переносили.
Ранее в Киеве после того, как одобрили замену герба СССР на щите «Родины-матери», предложили убрать и две пятиконечные звезды на ее мече.
До этого с щита памятника убрали герб СССР.