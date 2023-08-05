Установка трезубца началась на монументе «Родина-мать» в Киеве

Работы по установке трезубца вместо герба СССР начались на монументе «Родина-мать» в Киеве

Tекст: Вера Басилая

К монтажу трезубца рабочие приступили только вечером, его начали поднимать к щиту, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что аллею городов-героев у монумента закрыли маскировочной сеткой.

До этого в Киеве после того, как одобрили замену герба СССР на щите «Родины-матери», предложили убрать и две пятиконечные звезды на ее мече.

Перед этим с щита памятника убрали герб СССР.