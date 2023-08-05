Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.4 комментария
Установка трезубца началась на монументе «Родина-мать» в Киеве
Работы по установке трезубца вместо герба СССР начались на монументе «Родина-мать» в Киеве
Рабочие начали монтировать трезубец вместо демонтированного герба СССР на щите монумента «Родина-мать» в Киеве, сообщило издание «Страна».
К монтажу трезубца рабочие приступили только вечером, его начали поднимать к щиту, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что аллею городов-героев у монумента закрыли маскировочной сеткой.
До этого в Киеве после того, как одобрили замену герба СССР на щите «Родины-матери», предложили убрать и две пятиконечные звезды на ее мече.
Перед этим с щита памятника убрали герб СССР.