Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.2 комментария
Стала известна личность директора офшора Зеленских на Кипре
Сестру главы счетной палаты Украины Зеленские сделали директором офшора на Кипре
Сестра главы счетной палаты Украины Светлана Пищанская является директором кипрского офшора Aldorante Limited, принадлежащего семье Зеленских, указано в документах регистрационных инстанций Италии и Кипра.
Уточняется, что Пищанская была назначена директором офшора Aldorante Limited в июне 2024 года, передает РИА «Новости».
До Пищанской руководство офшором сменилось несколько раз. Среди бывших директоров значатся Менелаос Стилиану, Елена Хасиенко-Кофтеру, Андреас Полидору, Василики Аргиру и Ирини Гаврилова-Фасули. Сам Владимир Зеленский занимал эту должность с 2012 по 2019 год.
Ранее Aldorante Limited находилась в совместной собственности Зеленского и его супруги Елены. На сегодняшний день единственным владельцем компании является Елена Зеленская.
В июле этого года супруга Зеленского стала обладательницей одного из самых дорогих спортивных автомобилей в мире стоимостью 4,5 млн евро.