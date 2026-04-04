Установку противодроновых коридоров начали в Белгородской области

Гладков сообщил о досрочном монтаже противодроновых коридоров в Белгородской области

Tекст: Вера Басилая

Работы по созданию противодроновых коридоров в приграничных районах Белгородской области начались досрочно, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Max. По его словам, установка конструкций уже стартовала в Шебекинском, Борисовском и Грайворонском округах.

«Я благодарен Министерству обороны, которые начали досрочную установку противодроновых коридоров в Шебекинском, Борисовском и Грайворонском округах», – написал Гладков.

Он подчеркнул, что власти Белгородской области рассчитывают на эффективность этих коридоров в противодействии атакам беспилотников противника на мирных жителей.

Министерство обороны заявило, что за шесть часов средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской, Брянской и Курской областях.