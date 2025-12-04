  • Новость часаТурция продлила контракт на импорт газа из России
    4 декабря 2025, 14:53 • Новости дня

    Экс-спикер нижегородской думы получил шесть лет за растрату и мошенничество

    Бывший спикер нижегородской думы Лавричев осужден на шесть лет за растрату

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арзамасский суд Нижегородской области назначил бывшему главе гордумы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву шесть лет колонии общего режима и штраф в 1,8 млн рублей после признания виновным в мошенничестве и растрате, сообщили в региональной прокуратуре.

    Арзамасский городской суд вынес приговор экс-председателю городской думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву. Он признан виновным по статьям о растрате и мошенничестве, а также пособничестве в мошенничестве, передает прокуратура Нижегородской области.

    Согласно решению суда, с января 2015 по июнь 2019 года Лавричев, возглавляя Арзамасский приборостроительный завод, приобрел оборудование на сумму более 22,4 млн рублей за счет предприятия. При этом у завода не было полномочий его использовать.

    Лавричев знал об этом, и передал аппаратуру организации, учредителем которой выступает его супруга. При этом, подсудимый организовал сделки, придававшие правомерный вид передачи имущества, поручив изготовить фиктивные договоры пожертвования фондy, аффилированному с ним.

    Кроме того, Лавричев, при содействии начальника юридического управления предприятия Светланы Смирновой, незаконно получил право на объекты недвижимости предприятия стоимостью более 39,5 млн рублей, введя в заблуждение коллег по поводу их реальной рыночной стоимости.

    Суд назначил Лавричеву шесть лет колонии общего режима со штрафом в размере 1,8 млн рублей. Светлане Смирновой, суд дал четыре года условно с испытательным сроком три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Нижнем Тагиле приговорил жителя Петербурга к пяти годам колонии за хищение около 320 млн рублей, выделенных на оборонный заказ.

    А Бабушкинский суд Москвы приговорил бухгалтера Галину Алейникову к 20 годам колонии по делу, связанному с Сергеем Фургалом.

    До этого Королевский городской суд Московской области назначил восемь лет колонии экс-гендиректору РКК «Энергия» Владимиру Солнцеву за мошенничество.


    3 декабря 2025, 21:22 • Новости дня
    На Украине сняли защиту с русского языка

    Верховная рада изъяла русский из списка подлежащих защите языков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские депутаты одобрили законопроект об исключении русского из перечня языков, которым предоставлялись гарантии защиты по Европейской хартии.

    Верховная рада Украины приняла законопроект, исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков. Депутат Владимир Вятрович сообщил, что рада 264 голосами приняла в целом законопроект, которым «изъяла из ратификационного закона русский и несуществующий молдавский языки», цитирует депутата РИА «Новости»

    Вятрович уточнил, что под защиту теперь подпадают такие языки, как урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш. Эти правки были внесены для так называемой «актуализации» списка языков, получающих официальную поддержку по хартии.

    С 2014 года после госпереворота власти на Украине проводят последовательную политику отказа от русского языка и культурных связей с Россией. В 2019 году вступил в силу закон, закрепляющий обязательное использование украинского языка практически во всех сферах жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Украины заявили, что жители Киева стали чаще использовать русский язык.

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская также отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке.

    Между тем, шестилетней гимнастке Анастасии Опре могут отказать в лицензии на Украине из-за публикаций на русском языке в соцсетях, которые ведет ее мать, уроженка России.

    3 декабря 2025, 21:07 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен: Решение по изъятию активов РФ примут простым большинством

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейская комиссия будет принимать решение по конфискации российских суверенных активов без необходимости достижения компромисса между всеми странами ЕС.

    Решение по вопросу экспроприации активов России будет приниматься квалифицированным большинством, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

    Она отметила, что этот вопрос не требует достижения компромисса между членами Европейского союза. По словам фон дер Ляйен, механизм голосования предполагает принятие решения большинством, а не единогласно.

    Такое заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений внутри ЕС по вопросу законодательства о заморозке и последующем конфискации российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил идею предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита».

    Коллегия Еврокомиссии поддержала план предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации замороженных российских активов на территории Евросоюза.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево отметил, что такая схема помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом поддержки Украины.

    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    3 декабря 2025, 19:04 • Новости дня
    Названа причина смерти бывшей жены Ефремова

    Причиной смерти Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность

    Названа причина смерти бывшей жены Ефремова
    @ Крымский Константин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресса озвучила причину смерти 54-летней актрисы Ксении Качалиной, бывшая жена актера Михаила Ефремова ушла из жизни в результате острого сердечного приступа.

    Причиной смерти бывшей супруги Михаила Ефремова Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность, передает РИА «Новости». По информации Telegram-канала SHOT, тело 54-летней актрисы пролежало в квартире несколько дней, прежде чем его обнаружил сам Михаил Ефремов, приехавший навестить бывшую жену.

    Ксения Качалина родилась в 1971 году в Саратове, училась на актерском факультете в Саратовской консерватории с 1987 по 1988 годы, а в 1995 году окончила ВГИК. Она была известна по ролям в телесериалах «Марш Турецкого» и «Романовы. Венценосная семья», а также по фильмам «Три сестры», «Над темной водой», «Нелюбовь» и другим.

    Михаил Ефремов был вторым мужем Качалиной – до этого она состояла в браке с поэтом и музыкантом Алексеем Паперным. С Ефремовым у актрисы есть дочь Анна-Мария, которой сейчас 25 лет. Более десяти лет назад актер оформил единоличную опеку над дочерью из-за проблем Качалиной с алкоголизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне актер Алексей Агранович сообщил о смерти Качалиной. Тогда причину ее ухода из жизни не озвучивали.

    3 декабря 2025, 18:04 • Новости дня
    Игровая платформа Roblox заблокирована в России

    РКН заблокировал игровую площадку Roblox

    Игровая платформа Roblox заблокирована в России
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Игровая платформа Roblox заблокирована в России после выявления случаев распространения на ней противоправных материалов экстремистской и террористической направленности, а также распространения педофилии, сообщили в Роскомнадзоре.

    В России ограничен доступ к американской игровой платформе Roblox. В Роскомнадзоре объяснили, что решение связано с массовым и повторяющимся распространением на площадке материалов, содержащих оправдание и пропаганду экстремистской и террористической деятельности, а также призывы к противоправным действиям и насилию. Кроме того, были замечены материалы с ЛГБТ-тематикой (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), уточняет РИА «Новости». 

    По оценке Роскомнадзора, в Roblox размещено большое количество сцен и сценариев, которые ведомство считает неприемлемыми для детей и способными нанести ущерб их духовно-нравственному развитию. В отдельных игровых мирах пользователям предлагается примерить на себя роли исполнителей терактов, устроить нападение на школу, поучаствовать в азартных играх и других потенциально опасных активностях.

    В ведомстве также отмечают, что внутри платформы фиксируются случаи сексуальных домогательств в адрес несовершеннолетних: «Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь». Подобные инциденты, по данным регулятора, давно уже не являются единичными — сообщения о таких эпизодах поступают как из США, так и из России.

    Еще в конце ноября администрация Roblox неоднократно получала от Роскомнадзора уведомления о необходимости удалить запрещённый контент. Представители ведомства также подчеркнули, что внутренние механизмы модерации Roblox не смогли гарантировать безопасность пользователей и защиту несовершеннолетних от вредной информации.

    Запрет вступил в силу сразу после публикации соответствующего решения.

    Roblox – это крупная американская онлайн-платформа для игр и пользовательского контента, основной аудиторией которой являются несовершеннолетние. Ежедневно на сервис заходит более 100 млн человек, и почти половину из них составляют дети младше 13 лет. В России насчитывается около 18 млн пользователей и до двух млн активных игроков в день.

    Ранее генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон подал иск против Roblo. По его словам, сервис стал средой, где дети неоднократно подвергались воздействию сексуально откровенного контента.

    Российское МВД, в свою очередь, фиксировало отдельные мошеннические схемы, нацеленные именно на детей, играющих в Roblox. Аферисты предлагали ребенку выполнить «задание» ради вознаграждения в 10 тыс. робуксов, требуя использовать только телефон родителей или бабушки, что позволяло преступникам получить доступ к карте взрослых и списать деньги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне обнаружили сбой в работе платформы Roblox еще в среду утром. До этого детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова выступила за полную блокировку сервиса из-за его негативного влияния на детей.


    4 декабря 2025, 12:14 • Новости дня
    Лукьянов объяснил слова Трампа об ухудшении условий урегулирования для Украины

    Политолог Лукьянов: Трамп давит на Киев как на более слабую сторону конфликта

    Лукьянов объяснил слова Трампа об ухудшении условий урегулирования для Украины
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Шанс добиться урегулирования конфликта на Украине будет выше, если оказывать давление на Киев. И у Вашингтона имеются инструменты воздействия на украинское руководство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Дональд Трамп заявил об ухудшении для Украины условий урегулирования.

    «Дональд Трамп всегда занимал позицию, согласно которой Украина не может выиграть в конфликте, поэтому чем быстрее руководство страны договорится об урегулировании, тем будет лучше и выгоднее для них. Сейчас президент США с некоторым удовлетворением констатирует этот факт», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    Вместе с тем, не стоит делать скоропостижных выводов из заявления американского лидера, добавил он. «Трамп не считает важным быть последовательным в своих словах. Завтра он может сказать, что снова разочарован в России», – уточнил собеседник. По мнению политолога, главе Белого дома все равно, чем закончится конфликт, для него главное – хоть как-то положить этому конец. 

    «Базовый подход Трампа заключается в том, что давление на Москву малоэффективно, а на Украину, как он считал, может быть более продуктивным. Президент продолжает исходить из того, что шанс добиться цели выше, если давить на Киев – более слабую сторону конфликта. Хотя украинские власти оказались более устойчивы, чем думал президент США, у Вашингтона имеются инструменты воздействия», – заключил Лукьянов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что украинским властям нужно было раньше соглашаться на договоренности по урегулированию конфликта. По его оценкам, теперь ситуация во многом складывается не в пользу Киева. «Я говорил: «У вас нет козырей», – отметил американский президент, напомнив о встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, которая состоялась в феврале.

    «Тогда было значительно более хорошее время для урегулирования, но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них», – добавил Трамп. На упомянутой встрече он призвал Зеленского принять условия Москвы по прекращению конфликта, а также настаивал, чтобы тот передал ей «весь Донбасс». Президент США намекал, что Украина «будет уничтожена, если не заключит сделку с Россией».

    Трамп также заявил, что переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве прошли «очень хорошо». Напомним, переговоры состоялись 2 декабря. По словам помощника президента Юрия Ушакова, основной темой стало долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса.

    Он уточнил, что изначально США передали договор из 27 пунктов. Позже он был доработан и представлен в виде четырех отдельных документов по урегулированию, которые и обсуждались на встрече. Кроме того, обсуждались перспективы будущего экономического взаимодействия России и США, о чем говорилось и на прошлых встречах. Газета ВЗГЛЯД писала, как дальше может развиваться переговорный трек.

    3 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Власти задержали в Кургане подростка по подозрению в госизмене
    Власти задержали в Кургане подростка по подозрению в госизмене
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники УФСБ пресекли действия 17-летнего юноши, который действовал в интересах украинского террористического движения и был арестован за госизмену.

    Задержание было проведено сотрудниками УФСБ России по Курганской области, передает РИА «Новости». Подростка подозревают в совершении государственной измены по статье 275 УК РФ.

    Пресс-служба ведомства сообщила, что он установил связь через Telegram с представителем подконтрольного СБУ украинского террористического движения и предложил помощь, направленную против безопасности России.

    По данным следствия, задержанный размещал на улицах Кургана надписи с призывами вступать в террористическую организацию Украины. Он также фотографировал автомобили с символикой СВО и отправлял изображения собеседникам, осознавая, что целью подобных действий является сбор информации о жителях региона, поддерживающих спецоперацию на Украине, а также организация поджогов их транспорта.

    В ведомстве отметили, что за выполнение заданий молодой человек получил вознаграждение в 30 долларов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он был арестован и сейчас находится под стражей. За государственную измену предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 тыс. рублей за передачу информации о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины.

    Суд назначил жительнице Петербурга и Карелии 14 лет колонии общего режима за работу на украинские спецслужбы.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали петербуржца по подозрению в госизмене после передачи им разведке Украины персональных данных сотрудников силовых структур России.

    3 декабря 2025, 19:24 • Новости дня
    ЕС включил Россию в финансовый «черный список»

    ЕС внес Россию в финансовый «черный список»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные СМИ сообщают, что Россию внесли в «черный список» Евросоюза по борьбе с отмыванием денег, что приведет к более строгой проверке всех финансовых операций, связанных со страной.

    Евросоюз добавил Россию в «черный список» стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Politico. Издание отмечает, что этот шаг обяжет финансовые учреждения усилить проверку всех транзакций, связанных с Россией.

    Решение Евросоюза последовало после приостановки членства России в межправительственной Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2022 году, однако тогда Россия не была внесена в черный список ФАТФ, несмотря на требования западных стран.

    Теперь все финансовые учреждения ЕС должны будут применять комплексную усиленную проверку к операциям, связанным с Россией. Это коснется всех переводов и счетов, в которых фигурируют российские получатели или отправители.

    Ранее европейские и британские банки уже приостанавливали обслуживание российских клиентов. Для открытия счетов и финансовых операций теперь требуется наличие гражданства или вида на жительство стран ЕС. Многие российские граждане столкнулись с отказами банков в обслуживании и закрытием счетов.

    Напомним, что еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс еще в ноябре 2024 года заявила, что Россию могут внести в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма.

    Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Россия в рамках БРИКС работает над расчетной платежной инфраструктурой и созданием депозитарной системы Brics-Clear на блокчейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза.

    3 декабря 2025, 16:36 • Новости дня
    Ушаков: Путин начнет визит в Индию с неформального разговора с Моди

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин вечером 4 декабря начнет работу в Индии встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Президент России вечером по прибытии в индийскую столицу встретится с премьер-министром Нарендрой Моди в его резиденции, передает ТАСС.

    Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, это мероприятие пройдет в закрытом формате и организовано в формате тет-а-тет.

    «Вечером по прибытии в Нью-Дели наш президент в неформальной обстановке пообщается с премьер-министром Моди в его резиденции. Эта беседа будет носить характер закрытый, будет проходить в формате «тет-а-тет», – сказал Ушаков.

    По словам Ушакова, такие встречи считаются ключевым элементом официального визита, поскольку в личных доверительных переговорах обсуждаются наиболее чувствительные и значимые вопросы двусторонних отношений и международной повестки.«

    Помощник президента отметил, что именно подобные переговоры зачастую определяют основные направления политики двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин планирует посетить Индию для подтверждения прочности оборонных и энергетических связей между странами на фоне американского давления из-за торговли нефтью.

    Россия стремится укреплять стратегическое партнерство с Китаем и Индией. Владимир Путин сегодня запишет интервью перед визитом в Индию.

    3 декабря 2025, 21:15 • Новости дня
    В Белгороде отменили концерты Shaman из-за провокаций ВСУ
    В Белгороде отменили концерты Shaman из-за провокаций ВСУ
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Певец Shaman объявил об отмене двух концертов в белгородском ДК «Энергомаш», указав, что решение связано с угрозой провокаций и заботой о безопасности.

    Два концерта заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного как Shaman, не состоялись в Белгороде, передает Фонтанка.ру. Артист рассказал, что по прибытии в ДК «Энергомаш» узнал об отмене событий из-за чрезвычайной ситуации.

    В прямом обращении к поклонникам Shaman заявил: «Только-только приехали в Белгород в ДК и узнали о том, что ситуация чрезвычайная. Концерт сегодня и завтра отменяется, поэтому приносим свои изменения». Он отметил, что деньги за приобретенные билеты будут полностью возвращены.

    В публикации артист пояснил, что причиной стали сведения о планируемой провокации со стороны ВСУ во время обоих концертов. Он назвал Белгород прифронтовой территорией и подчеркнул, что безопасность зрителей для него важнее всего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские школы получили перечень песен для уроков музыки, в который вошел Shaman.

    Shaman пообещал дать ответ США из-за блокировки его канала на YouTube и пригласил своих поклонников к американскому посольству.

    Екатерина Мизулина отметила, что их с Shaman роспись могла пройти только в Донецке.

    Ярослав Дронов подтвердил существование партии «Мы» и отметил это событие вместе с Мизулиной в Коломне.

    3 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Сийярто поставил знак равенства между масштабами коррупции в ЕС и на Украине

    Сийярто: Коррупция в Брюсселе такая же масштабная, как и на Украине

    Сийярто поставил знак равенства между масштабами коррупции в ЕС и на Украине
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью СМИ отметил, что Евросоюз не требует отчетов от Киева из-за схожих коррупционных схем внутри самого ЕС.

    Коррупция в органах Евросоюза сопоставима с происходящим на Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА «Новости». По его словам, в Брюсселе процветает колоссальная коррупция, и именно этим объясняется отсутствие требований к Киеву по отчетности за сотни миллиардов евро, выделенных Евросоюзом.

    Сийярто отметил странность того, что на последней встрече министров иностранных дел стран ЕС никто не поднял вопрос о коррупционном скандале на Украине и не потребовал от украинской стороны отчет по использованию выделенных средств. В частности, он подчеркнул: «Думаю, теперь понятно, почему Брюссель не привлек Киев к ответственности, ведь в Брюсселе происходит то же самое, что и в Киеве».

    Министр напомнил венгерским журналистам, что с недавним задержанием бывших высокопоставленных чиновников в структурах ЕС стало очевидно, что Брюссель опутан коррупционной сетью не меньше, чем Киев, а деньги европейских налогоплательщиков могут попадать в руки военной мафии на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини была взята под стражу по подозрению в мошенничестве с программой Евросоюза по подготовке молодых дипломатов.

    Бывший генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Стефано Саннино стал вторым задержанным по делу о коррупции.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже раскритиковала Евросоюз за игнорирование собственных коррупционных скандалов.

    3 декабря 2025, 17:48 • Новости дня
    В МВД объяснили порядок действий при взломе «Госуслуг» мошенниками

    МВД объяснило порядок действий при взломе «Госуслуг» мошенниками и восстановлении аккаунта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В случае взлома аккаунта на «Госуслугах» рекомендуется срочно сменить пароль, включить двухфакторную аутентификацию и проверить кредитную историю, рассказали в МВД.

    Рекомендации по защите аккаунта при взломе опубликовало управление по борьбе с незаконным использованием IT-технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф. Для восстановления доступа сначала нужно сбросить пароль, а если мошенники уже сменили контактные данные, доступ можно вернуть через приложение банка-партнера или по горячей линии «Госуслуг»: 8 (800) 100-70-10.

    В ведомстве подчеркнули, что после восстановления доступа рекомендуется обновить личную информацию, если мошенники смогли ее изменить. Необходимо изучить историю заявок и выплат, а также запросить кредитную историю, чтобы обнаружить возможное оформление займа без согласия.

    Для предотвращения новых взломов МВД советует включить двухфакторную аутентификацию: при входе на номер телефона будет приходить подтверждающее SMS. Кроме того, следует указать доверенный контакт в настройках безопасности. На этот номер придет оповещение, если кто-то попытается сменить пароль.

    В качестве дополнительной меры безопасности рекомендуется установить самозапрет на кредиты – это можно сделать в «Госуслугах» или МФЦ. В этом случае даже при утечке персональных данных посторонние не смогут оформить кредит.

    В случае, если мошенники уже подали заявление от вашего имени или оформили кредит, необходимо немедленно обратиться в полицию по месту жительства и проинформировать банки, где открыты счета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также мошенники создают фишинговые сайты, имитирующие «Госуслуги» и Минобрнауки, чтобы похищать данные школьников.

    МВД назвало типичные фразы, по которым дети могут распознать мошенников, такие как просьбы срочно перевести деньги или сообщить номер карты родителей.

    В ведомстве также напомнили, что для защиты от подобных преступлений по-прежнему необходимы сложные пароли и двухфакторная аутентификация.

    3 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Подписан указ о привлечении в Россию специалистов из стран с высоким индексом развития

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Российской Федерации подписал Указ «О поддержке переселения в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, представляющих интерес для Российской Федерации, и об особенностях их правового положения в Российской Федерации». Документ направлен на создание комфортных условий для переезда и адаптации иностранцев, обладающих выдающимися достижениями в ключевых сферах развития страны.

    Согласно Указу, государство готово оказывать всестороннее содействие тем иностранным гражданам, которые проявили свои способности в значимых для России областях – от науки и технологий до культуры, спорта и предпринимательства. Поддержка предполагается для тех, кто обладает уникальными компетенциями, готов разделять традиционные российские духовно-нравственные ценности и видит свое будущее в России как государстве–цивилизации., передает телеграм-канал Миграционный пост.

    Отмечается, что указ ориентирован прежде всего на граждан стран с высоким уровнем человеческого развития по оценкам ООН. Потенциальными кандидатами могут стать признанные ученые и исследователи, победители международных олимпиад и соревнований, студенты ведущих мировых университетов, востребованные специалисты, а также деятели культуры и искусства, чьи успехи получили международное признание. Среди них также предприниматели, способные внести вклад в развитие наукоемких и высокотехнологичных отраслей российской экономики.

    Для работы с кандидатами будет создана специальная инфраструктура. МВД России определит некоммерческую организацию, учрежденную Агентством стратегических инициатив, которая займется приемом ходатайств и проведением экспертных оценок. Она сможет взаимодействовать как с иностранцами, находящимися в России, так и с теми, кто проживает за ее пределами. Эксперты будут анализировать представленные достижения и личные качества заявителей, после чего МВД примет окончательное решение с учетом всех проверок, предусмотренных миграционным законодательством.

    Поддержка для признанных талантливых иностранцев и их семей будет включать помощь в оформлении документов, сопровождение при переезде, содействие в трудоустройстве и адаптации в российских регионах. Уже на территории России такие лица смогут обратиться в подразделения МВД для получения разрешения на временное проживание без учета квоты или сразу вида на жительство – при подтверждении владения русским языком.

    Принятие Указа стало итогом системной работы Штаба по поддержке переезда и адаптации импатирантов в Россию, созданного в 2024 году по поручению президента России. Новый механизм должен стать дополнительным стимулом для привлечения в страну специалистов, способных укрепить научно-технологический потенциал и способствовать развитию регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперимент с биометрической системой на границе позволил выявить более 43 тыс. иностранцев с запретом въезда в Россию.

    3 декабря 2025, 20:22 • Новости дня
    Уроженец Узбекистана получил восемь лет за фейки о ВС России

    Уроженец Узбекистана осужден на восемь лет за фейки о ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Южный окружной военный суд назначил уроженцу Узбекистана восемь лет лишения свободы за ложные публикации об армии России и оправдание терроризма.

    Южный окружной военный суд приговорил уроженца Узбекистана Арслана Мирзаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей за распространение фейков о российской армии и оправдание терроризма, сообщает ТАСС.

    Суд установил, что в Одессе Мирзаев размещал в соцсетях тексты и фотографии, содержащие заведомо ложные сведения о якобы совершённых российскими военнослужащими преступлениях в Буче и Мариуполе.

    Следствие также утверждает: в марте 2023 года и июне 2024 года Мирзаев опубликовал в интернете видео с обращением, где поддержал идеологию и практику терроризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее обвиняемый в фейках об армии России Божовский сбежал от суда Москвы.

    Блогер Александр Шпа,к ранее заочно осужденный за фейки о российской армии, оказался фигурантом еще одного уголовного дела.

    Дело в отношении Фариды Курбангалеевой (признана иноагентом) и Алексея Барановского (признан иноагентом) о публичном оправдании терроризма и распространении ложной информации о спецоперации на Украине передано в суд.

    3 декабря 2025, 20:46 • Новости дня
    Следствие запросило разрешение на уголовные дела против двух судей из Ростова

    Следствие направило запрос на возбуждение дел против двух ростовских судей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два судьи из Ростова-на-Дону могут стать фигурантами уголовных дел о взяточничестве, при этом экс-председателя районного суда Коблеву подозревают сразу по нескольким эпизодам, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

    Следствие обратилось в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой разрешить возбуждение уголовных дел о взяточничестве в отношении двух судей из Ростова-на-Дону. Речь идет о бывшем председателе Советского районного суда, судье в отставке Елене Коблевой, а также о действующем судье этого же суда Артуре Маслове. Вопрос о даче согласия на возбуждение дел будет рассмотрен на внеочередном заседании ВККС, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе Верховного суда уточнили, что Коблева подозревается сразу по нескольким статьям: шесть эпизодов получения крупных взяток, один эпизод получения особо крупной взятки, три эпизода воспрепятствования правосудию, а также вынесение заведомо неправосудного приговора.

    Маслову, по данным пресс-службы, вменяется получение взятки и вынесение неправосудного решения.

    На данный момент Коблева уже имеет статус обвиняемой по другому уголовному делу. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в пресс-службе Верховного суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Высшая квалификационная коллегия судей одобрила возбуждение уголовного дела против бывшего главы Смольнинского суда Петербурга по обвинению в посредничестве во взяточничестве.

    Также ВККС решила официально лишить бывшего главу Краснодарского краевого суда Александра Чернова статуса судьи и всех связанных с этим привилегий.

    Председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил, что строгие меры в отношении судей, допустивших коррупционные или другие нарушения, уместны.

    3 декабря 2025, 19:44 • Новости дня
    Ученые реконструировали внешности десяти неизвестных солдат Великой Отечественной войны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В День Неизвестного Солдата в Музее Победы на Поклонной горе представили новую экспозицию «Неизвестные Солдаты. Лица Победы» – проект, в котором специалисты и поисковики восстановили внешность десяти бойцов, на протяжении десятилетий остававшихся безымянными.

    В основе выставки – результаты многолетней работы поисковых отрядов и ученых Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, где реконструкции были выполнены по методу Михаила Герасимова, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Останки воинов обнаружили в разных регионах, среди которых Аджимушкайские каменоломни под Керчью, остров Шумшу, район реки Халхин-Гол в Монголии, территория вдоль Варшавского шоссе в Калужской области и Орловская область. Восстановленные графические портреты стали частью выставки, впервые представленной широкой публике.

    Ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева подчеркнула, что проект стал продолжением системной работы поискового сообщества: «Благодаря нашей работе с Институтом этнологии и антропологии РАН мы стали использовать метод, который позволяет по останкам черепа восстанавливать облик бойца. Мы не знаем его имя, но у нас есть уникальная возможность увидеть его лицо. И сегодня мы представляем вам всего десять портретов неизвестных солдат, найденных в этом году. Это портреты не только бойцов Красной Армии, но и монгольских воинов, которые вместе с советскими войсками противостояли японским милитаристам. Поверьте, для нас это очень важный и трепетный момент».

    Заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН Роман Старченко отметил важность проекта как с научной, так и с гражданской точки зрения: «Это дело важно для всех. Для каждого гражданина России – память о героях Великой Отечественной войны. О тех героях, которые сражались за Родину, чтобы мы могли сейчас здесь находиться. Их подвиг нам это обеспечил. И долг каждого, в том числе и научного сотрудника, помнить об этих героях».

    Музей Победы, по словам заместителя генерального директора Тимофея Кустова, выступает надежным партнером поисковиков: «Работа с поисковыми отрядами очень важна: активисты ищут, а мы экспонируем и рассказываем людям. Вы открываете страницы истории, помогаете людям узнать своих героев. То, что делаете вы, – это великая работа, это миссия, которую вы несете с гордостью».

    После официального открытия состоялась панельная сессия «Воссоздавая образы героев: научное и гуманитарное взаимодействие». Исполнительный директор Поискового движения России Алексей Бормотов подчеркнул, что именно научные методы стали ключевым инструментом в возвращении лиц и судеб павшим солдатам.

    Специалисты подробно рассказали о трудоемких этапах реконструкции. Научный сотрудник института Равиль Галеев представил особенности работы с фрагментами черепов и применения 3D-сканирования в полевых условиях. Ирина Симкина, председатель фонда «Связь времен и поколений», раскрыла детали масштабной экспедиции «Халхин-Гол. Тем больше наша слава». Руководитель экспедиции на остров Шумшу Артем Бандура поделился опытом исследований на Курильских островах и создания музея под открытым небом в суровых климатических условиях.

    Торжественная часть завершилась передачей ордена «Красной Звезды» внучке старшего сержанта Николая Александровича Клушина, погибшего в годы войны. Награда была найдена жительницей Смоленска Натальей Викторовной и ее супругом. После обращения в военкомат удалось установить, что орден принадлежал уроженцу Горького 1922 года рождения. Вернуть реликвию семье помогло международное взаимодействие поисковиков, в том числе из Канады.

