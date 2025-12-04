Экс-спикер нижегородской думы получил шесть лет за растрату и мошенничество

Бывший спикер нижегородской думы Лавричев осужден на шесть лет за растрату

Tекст: Тимур Шайдуллин

Арзамасский городской суд вынес приговор экс-председателю городской думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву. Он признан виновным по статьям о растрате и мошенничестве, а также пособничестве в мошенничестве, передает прокуратура Нижегородской области.

Согласно решению суда, с января 2015 по июнь 2019 года Лавричев, возглавляя Арзамасский приборостроительный завод, приобрел оборудование на сумму более 22,4 млн рублей за счет предприятия. При этом у завода не было полномочий его использовать.

Лавричев знал об этом, и передал аппаратуру организации, учредителем которой выступает его супруга. При этом, подсудимый организовал сделки, придававшие правомерный вид передачи имущества, поручив изготовить фиктивные договоры пожертвования фондy, аффилированному с ним.

Кроме того, Лавричев, при содействии начальника юридического управления предприятия Светланы Смирновой, незаконно получил право на объекты недвижимости предприятия стоимостью более 39,5 млн рублей, введя в заблуждение коллег по поводу их реальной рыночной стоимости.

Суд назначил Лавричеву шесть лет колонии общего режима со штрафом в размере 1,8 млн рублей. Светлане Смирновой, суд дал четыре года условно с испытательным сроком три года.

