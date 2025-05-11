Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
СМИ сообщили о бессрочном запрете шахмат в Афганистане
Шахматы оказались под запретом после решения министерства по поощрению «добродетели и предотвращению порока» в Афганистане.
Власти Афганистана ввели на неопределенный срок запрет на игру в шахматы, передает РИА «Новости». По информации афганских СМИ, инициатором выступило министерство по поощрению «добродетели и предотвращению порока». Временное правительство объяснило это решение необходимостью религиозных ограничений, действующих в стране.
«Этот шаг приостанавливает любую деятельность, связанную с шахматами, в Афганистане на неопределенный срок», – приводит портал прямую речь представителей афганской администрации. В министерстве спорта уточнили, что возврат к разрешению шахмат возможен только после получения религиозных разъяснений по этому виду спорта.
Министерство также распустило афганскую шахматную федерацию и назвало шахматы «харам» – запретными с точки зрения шариата. В преддверии запрета шахматисты и энтузиасты обращались в министерство спорта за поддержкой, однако получили отказ из-за новых правил. По данным СМИ, шахматы в Афганистане вновь становились популярными, а федерация работала под эгидой министерства спорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Исламского эмирата Афганистан Хайбатулла Ахунджада издал указ, согласно которому окна в домах афганцев должны быть построены так, чтобы из окон соседних домов невозможно было заметить женщин во время приготовления пищи или отдыха.