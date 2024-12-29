В Афганистане запретили окна, через которые видно женщин

Tolo news: В Афганистане спланируют окна домов, чтобы скрывать женщин от соседей

Tекст: Вера Басилая

Новостной портал Tolo news сообщил, что верховный лидер Исламского эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада издал указ о проектировании окон в домах таким образом, чтобы из них не были видны женщины. Текст указа опубликован в соцсети на странице пресс-секретаря ИЭА Забиуллы Моджахеда, передает РИА «Новости».

Согласно документу, окна в доме должны быть размещены так, чтобы из окон соседних домов не было видно женщин, когда они готовят или сидят. В указе из пяти пунктов подчеркивается, что если кто-то планирует строить здание рядом с другим, то окна его дома не должны выходить на соседскую кухню, колодец или места, где сидят женщины.

Если же окна выходят в сторону соседнего дома, необходимо построить перед ними стену высотой в человеческий рост или организовать «предотвращение ущерба для соседа иным образом». Идея состоит в том, чтобы полностью скрыть женщин от посторонних взглядов.

Ранее в Афганистане усилили контроль за соблюдением закона «о добродетели и пороке», требующего от женщин носить хиджаб и закрывать лицо, ограничивает публичное звучание женских голосов.

Ранее в Афганистане запретили женщинам появляться на публике с непокрытым лицом. До этого власти Афганистана велели афганским вузам не допускать девушек к вступительным экзаменам.