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Полиция Монреаля разогнала студенческую акцию в поддержку Палестины
Полиция Монреаля применила слезоточивый газ для разгона студенческой акции в поддержку Палестины
В Монреале полиция применила слезоточивый газ для разгона акции студентов Университета Макгилла, протестующих в поддержку Палестины.
Протестующие забаррикадировались в одном из административных зданий вуза, требуя от руководства отказаться от спонсорства компаний, которые, по их мнению, связаны с Израилем, передает ТАСС.
Студенты установили палаточный лагерь на территории кампуса еще 27 апреля, объявив, что не покинут его до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.
Администрация университета в мае пыталась убрать лагерь через суд, но суд встал на сторону протестующих.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после вторжения боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию 7 октября 2023 года.
Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору, а также по некоторым районам Ливана и Сирии. В анклаве началась наземная операция.
Акции протеста в поддержку Палестины проходят по всему миру. Студенческая акция в Монреале является одним из многочисленных проявлений солидарности с палестинским народом.
Ранее сообщалось, что студенты Лозаннского университета вышли на акцию против действий Израиля в секторе Газа.
Несколько десятков протестующих потребовали прекращения сотрудничества с этой страной в академической области.
Руководство вуза разрешило студентам оставаться в одном из зданий кампуса до понедельника.