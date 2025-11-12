Как Россию объединяют общими культурными проектами

Tекст: Елизавета Шишкова

Среди победителей нынешнего конкурса – инициативы в абсолютно разных направлениях культуры. Так, в Донецке уже два года реализуется проект «Оркестр непокоренных» – музыкально-патриотическая программа, в которой принимают участие артисты симфонического оркестра имени Прокофьева. Некоторые из них принимали участие в СВО.

«За время реализации проекта концерты донецких музыкантов состоялись в 30 регионах, в некоторых из них – совместно с местными музыкантами, демонстрируя единство и солидарность Донбасса и других регионов России», – рассказывает автор проекта, художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий.

Другой победитель – «Филатов Фест» – посвящен памяти поэта и актера Леонида Филатова. Это фестиваль молодой поэзии, который, по словам его создателя заслуженного деятеля искусств России Влада Маленка, служит лабораторией русского языка. «Главная задача проекта "Филатов Фест" – это сохранение и развитие русского языка через юных носителей, через молодых изобретателей», – объясняет поэт.

«Звук Евразии» – это музыкальный проект, объединяющий этнических исполнителей из разных регионов. При поддержке фонда народные мелодии теперь звучат на крупнейших сценах страны. «Если раньше исполнители этого жанра могли рассчитывать только на выступления на небольших, исключительно профильных фолк-фестивалях, то теперь они – желанные гости на крупнейших музыкальных площадках. И это произошло буквально на глазах», – говорит автор проекта Маргарита Лянге.

Особое значение грантовая поддержка ПФКИ приобрела для регионов. В Ростове Великом благодаря проекту «Ростовская крепость – Новая жизнь старой крепости» ведется восстановление важного исторического памятника. «Уникальное историческое наследие Ростова Великого – земляная крепость XVII века – будет приводится в порядок, а тысячи ростовцев и гостей города получат возможность узнать больше о славных, но малоизвестных до сих пор страницах истории города и страны в целом», – говорит директор Ростовского кремля Никита Аникин.

Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков подчеркивает, что грантовая поддержка открывает новые возможности и для театров. В следующем году Союз театральных деятелей России отметит свое 150-летие, и, как отмечает артист, государственное финансирование позволит воплотить масштабные проекты не только в столице: «Участие государства помогает театральному искусству развиваться интенсивно и полно в самых разных городах, в том числе там, где нет больших театров, профессиональных трупп, но зрители там не меньше, а зачастую и больше любят театр и очень ждут артистов».



Режиссер и продюсер Лина Арифулина видит в работе фонда не просто источник финансирования, а импульс для творческого обновления. «Многие смелые идеи, будь то иммерсивный спектакль на стыке театра и современных технологий или музыкальная постановка, где есть место и традиционным сценическим подходам, и обращению к нейросетям, так и остались бы на бумаге. Гранты дают необходимые ресурсы, чтобы проверить творческую гипотезу и создать по-настоящему новое сценическое высказывание», – говорит она.

По результатам конкурса, в 2026 году ПФКИ поддержит 810 проектов из 86 регионов на общую сумму 4 млрд 796 млн рублей. С 2021 года поддержку от ПФКИ получили уже более 11 тыс. проектов по всей стране.

