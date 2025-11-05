Президентский фонд запустил новый конкурс музыкального контента для молодежи

Tекст: Елизавета Шишкова

Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок для нового специального отбора на создание музыкального аудиовизуального контента для детей и молодежи, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как подчеркнул генеральный директор фонда Роман Карманов, конкурс проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», участие в котором могут принять авторы, исполнители, продюсеры, а также лейблы – юридические лица и индивидуальные предприниматели. Принять заявки можно до 25 ноября на сайте контент.пфки.рф, а проекты-победители смогут приступить к реализации с 1 марта следующего года и завершить публикацию до 31 октября 2026 года.

Карманов отметил, что после предыдущих отборов клипы и треки, поддержанные фондом, набрали миллионы прослушиваний, вышли на радиостанции, музыкальные телеканалы, а также породили новые тренды в соцсетях – например, ролик Елизаветы Долженковой «Косы» собрал более 6 млн просмотров и стал популяризировать одноименную прическу, а трек MIRAVI «Калинка» – свыше 4,5 млн.

Председатель экспертной комиссии народный артист России Игорь Бутман заявил: «В комиссию входят замечательные музыканты и продюсеры. Наша задача – обеспечить объективный отбор проектов. Доказательство того, что контент, основанный на наших традиционных ценностях, востребован выражается не только в количестве просмотров в интернете, но и в попадании значительного количества песен и клипов в радио и телеэфир». Юрий Костин, возглавляющий продюсерский комитет, добавил, что конкурс открывает дорогу новым именам и предоставляет начинающим музыкантам ресурсы для записи, съемок и продвижения произведений.

Среди успешных участников прошлых отборов – артист CHEBANOV, реализующий проект о любви, а также музыкант RADIO TAPOK, использующий исторический материал, и продюсер Александр Шоуа, работающий над проектом с молодыми исполнителями. По словам Абрамова, его новый альбом, посвященный историческим темам, выйдет уже 7 ноября и доказывает, что помощь фонда делает возможным создание креативного контента даже в жанрах метал и панк-рок.

Для успешных заявок предусмотрено финансирование записи песен, съемки клипов, видеороликов, проведения трансляций концертов, а также продвижения контента через российские каналы коммуникации. Победители прошлых спецотборов уже представили сотни новых треков и клипов, а некоторые песни получили престижные премии – например, «Между нами» Натальи Подольской и Владимира Преснякова.