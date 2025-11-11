Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Победители грантов ПФКИ привлекли рекордное софинансирование проектов
Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) объявил о поддержке 810 проектов из 86 регионов России на общую сумму почти пять млрд рублей, при этом уровень софинансирования проектов достиг рекордных 134%.
По результатам независимой экспертизы, Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) поддержит 810 проектов из 86 регионов на общую сумму четыре млрд 796 млн рублей. Победители намерены привлечь шесть млрд 440 млн рублей в качестве собственного вклада, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что общее софинансирование достигло 100% – это 45 млрд 431 млн рублей. Он подчеркнул, что это важная задача, поставленная президентом при запуске работы ПФКИ, чтобы кроме государственных денег обязательно было софинансирование и от бизнеса, и от общественных организаций.
Генеральный директор ПФКИ Роман Карманов отметил, что от конкурса к конкурсу команды все более детально прорабатывают проекты. «Поддержку может получить только качественно проработанная, с сильным партнерским началом, финансово точно выверенная заявка», – подчеркнул Карманов. Он также рекомендовал участникам, не ставшим победителями, доработать свои проекты с учетом экспертных оценок и подать их на следующий конкурс до второго декабря.
Наибольшее количество победивших проектов подано от некоммерческих организаций – 425 (52,5%). Самый большой поддержанный проект – «Гений места» во главе с Валерием Гергиевым, а самый маленький – «Свет в тени: патриотизм через искусство» из Белгородской области.