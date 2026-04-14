0 комментариев
Ученые МФТИ создали точную модель для добычи нефти
Исследователи Московского физико-технического института (МФТИ) разработали инновационную молекулярную модель на базе машинного обучения, способную с точностью до 90% определять характеристики нефти в процессе добычи.
Разработка призвана значительно повысить эффективность нефтедобычи за счет точного расчета межфазного натяжения между жидкостями внутри горных пород, сообщили в институте, передает РИА «Новости».
«Чтобы эффективно добывать нефть, нужно тратить время на подбор оптимальной солености воды и учитывать состав газа для конкретного месторождения. Наша модель существенно ускорит этот процесс», – рассказал исполнительный директор Центра вычислительной физики МФТИ Николай Кондратюк.
Ранее существовавшие модели давали погрешность до 40%, а лабораторные тесты занимали месяцы и требовали больших затрат.
Новая многокомпонентная модель, созданная совместно с учеными ОИВТ РАН и Тюменского нефтяного научного центра, использует суперкомпьютер. Она учитывает состав нефти, температуру, давление, а также растворенные газы и соли. Использование алгоритмов машинного обучения позволило довести точность прогнозов до 90%.
Технология особенно важна для методов закачки углекислого газа в пласт. Как отметил старший научный сотрудник МФТИ Илья Копаничук, первые прототипы уже прошли успешные испытания. В будущем ученые планируют адаптировать систему для работы с тяжелой нефтью и изучения поведения жидкостей в наноразмерных структурах.
Ранее ученые МФТИ разработали новую нейронную сеть на основе жидкого света. Глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков заявил о способности России нарастить нефтедобычу за счет современных технологий.