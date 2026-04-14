США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.
Краснов предложил создать единые стандарты юридического образования в СНГ
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов предложил внедрять общие профессиональные стандарты юридического образования для судебных систем стран СНГ, отметив важность совместной работы.
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов на встрече с делегацией Верховного суда Казахстана заявил о необходимости единых профессиональных стандартов юридического образования для судебных систем стран СНГ, сообщает РАПСИ.
Он подчеркнул, что судебные системы развиваются согласно национальным правовым традициям и курсом на укрепление суверенитета, а также отметил значение совместной образовательной и научной деятельности. Краснов напомнил, что с 2024 года Российский государственный университет правосудия имени Лебедева стал базовой организацией СНГ по подготовке и повышению квалификации кадров для судебных систем.
По словам Краснова, представители Казахстана также могут участвовать в работе Общественного совета университета.
«Уверен, что активное вовлечение казахстанских коллег в его работу позволит нам не только обмениваться передовым опытом, но и вырабатывать единые подходы к профессиональным стандартам юридического образования. Это заложит прочный фундамент для формирования кадрового резерва, способного эффективно решать задачи правосудия в современных реалиях», – заявил председатель Верховного суда России.
Во вторник состоится подписание первого двустороннего соглашения о сотрудничестве между верховными судами России и Казахстана, охватывающего обмен судебной практикой, аналитическими материалами и совместное использование IT в судопроизводстве. Краснов отметил, что реализация соглашения позволит выработать единые подходы к решению актуальных задач, повысит качество судебной защиты прав и свобод граждан и откроет новую страницу в отношениях между судебными системами двух стран.
Президент России Владимир Путин призвал Верховный суд формировать единые подходы к рассмотрению дел.
Ранее председатель Верховного суда обсудил укрепление двустороннего сотрудничества в правовой сфере с главным омбудсменом Турции.