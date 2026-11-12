Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Суд признал незаконным размещение лейблом «Джем» 20 песен группы «Мираж»
Арбитражный суд Москвы взыскал с лейбла «Джем» 1,8 млн рублей за песни «Миража»
Арбитражный суд Москвы признал нарушением авторских прав размещение музыкальным лейблом «Джем» 20 песен группы «Мираж» на сервисе «Яндекс Музыка» и обязал компанию выплатить 1,8 млн рублей компенсации.
Суд признал нарушением прав «Национального музыкального издательства» размещение музыкальным лейблом «Джем» 20 песен группы «Мираж» на сервисе «Яндекс Музыка». Суд включил компенсацию за это нарушение в размере 1,8 млн рублей в реестр требований кредиторов лейбла, передает РИА «Новости».
Речь идет о композициях «Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Новый герой», «Снежинка», «Снова вместе», «Я больше не прошу» и других. Права на эти произведения принадлежат «Национальному музыкальному издательству».
Ранее суд признал обоснованными и включил в реестр требований кредиторов «Джема» шесть требований композитора Леонида Величковского на общую сумму около 21 млн рублей за незаконное размещение песен Лады Дэнс и группы «Стрелки».
В сентябре суд также удовлетворил требование солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова на 70 тыс. рублей.
В июне суд признал ООО «Издательство Джем» банкротом и открыл процедуру конкурсного производства. Генеральный директор компании Андрей Черкасов в настоящее время находится под стражей по обвинению в мошенничестве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Московский городской суд признал законным решение о продлении срока содержания под стражей генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова по делу о мошенничестве с авторскими правами.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сергея Жукова и Алексея Потехина к издательству «Джем» о признании исключительных прав на семь песен группы «Руки Вверх!».
В прошлом году арбитражные суды запретили издательству «Джем» размещать песни Лады Дэнс на iTunes.