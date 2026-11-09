Билан зарегистрировал косметические бренды «Мечтатели» и «На берегу неба»

Tекст: Вера Басилая

Заявки на регистрацию товарных знаков, связанных с известными песнями исполнителя, были поданы в марте 2026 года, пишет ТАСС. Согласно данным Роспатента, один из знаков был зарегистрирован в октябре, а другой – в ноябре.

Перечень товаров и услуг, по которым регистрируются знаки, включает парфюмерию, косметические средства, очки, ювелирные изделия, сумки, одежду, обувь, головные уборы, игрушки и предметы домашнего обихода.

Кроме того, действие товарных знаков распространяется на рекламу, продвижение товаров, выпуск музыкальной продукции, организацию концертов и шоу-программ, а также другие услуги в сфере развлечений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Билан заявил о подготовке к официальному бракосочетанию.

Также сообщалось, что Билан продал загородный дом в элитном подмосковном поселке.



