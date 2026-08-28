Суд в ДНР отправил украинского шпиона в колонию на 15 лет

Гражданин Украины получил 15 лет колонии за военный шпионаж в ДНР

Tекст: Елизавета Шишкова

Иностранный гражданин признан виновным и проведет 15 лет в исправительной колонии строгого режима, передает РИА «Новости».

«Верховным судом Донецкой Народной Республики постановлен приговор в отношении гражданина Украины М. М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – заявили в пресс-службе инстанции.

Следствие установило, что в 2024 году осужденный собирал и передавал данные украинской разведке. Мужчина отслеживал передвижение колонны военной техники Вооруженных сил России на территории Амвросиевского муниципального округа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный окружной военный суд назначил 13 лет лишения свободы украинке за шпионаж в Донецке.

Днем ранее Верховный суд ДНР приговорил россиянина к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену.

Вскоре Запорожский областной суд осудил жительницу Мелитополя на 13 лет за передачу сведений о дислокации российских войск.