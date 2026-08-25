Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Шпионившая за российской техникой украинка получила 13 лет колонии
Южный окружной военный суд назначил длительный тюремный срок украинке за передачу разведданных о расположении военной техники в Донецке.
Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор гражданке Украины Татьяне Поповой, назначив ей 13 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».
Женщина была признана виновной в шпионаже за российской военной техникой на территории Донецка.
По данным следствия, Попова вступила в сговор с сотрудником украинской разведки. В декабре 2023 года она получила задание собрать информацию о местах дислокации военной техники в Донецке. Выполняя поручение, женщина сфотографировала автомобили УАЗ, принадлежащие войсковым частям Вооруженных сил России, и передала снимки куратору.
Кроме того, летом 2024 года подсудимая опубликовала в сети комментарии, призывающие к авиаударам по территории России и оправдывающие действия украинских войск.
«В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии общего режима», – сообщил представитель инстанции. Решение пока не вступило в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Запорожский областной суд назначил 13 лет колонии жителю Мелитополя за передачу координат российских войск.
В январе прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о шпионаже в отношении жительницы Херсонской области.
Ранее Ростовский областной суд приговорил гражданку Украины к десяти годам колонии за передачу сведений о Вооруженных силах России.