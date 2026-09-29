Политолог спрогнозировал цветную революцию в Сербии

Политолог Межевич: Запад попытается организовать цветную революцию в Сербии

Tекст: Олег Исайченко

«Шансы Александра Вучича занять пост премьер-министра – примерно 50 на 50», – считает Николай Межевич, профессор факультета международных отношений СПбГУ. По его словам, политика одинаково не жалуют и евроориентированные граждане, и сторонники углубления связей с Россией, Китаем и альтернативными неевропейскими партнерами и структурами.

Впрочем, Вучича неслучайно называют «сербской версией Анастаса Микояна»: «он умеет ходить между струй, оставаясь при этом сухим – то есть ловко лавировать в сложной политической обстановке, избегая серьезных опасностей и сохраняя свое положение», – добавил собеседник.

Вместе с тем если европейские политики решат мешать Вучичу, то на предстоящих парламентских и президентских выборах в Сербии они будут действовать «очень грязно», допустил Межевич. «Запад может попытаться организовать очередную цветную революцию, чтобы окончательно добить Сербию и увлечь ее в европейский стан», – предположил политолог, напомнив, что в столице страны заметна большая активность проевропейских кругов.

Однако есть важный нюанс: еврочиновникам особенно нечего предложить Белграду. «Европа сегодня – совсем не та, что в 1996, 2006 или даже 2016 году: власти стран континента не знают, за какую из текущих проблем взяться в первую очередь», – уточнил аналитик. Как бы то ни было, он не исключает, что Брюссель и Берлин постараются привести к власти в Сербии фигуру наподобие Аны Брнабич – своего рода «подрастающую Каю Каллас».

«Возможен и сценарий, при котором будет заключена пакетная сделка: Брнабич займет пост президента, а Вучич – премьерское кресло. Они будут уравновешивать друг друга», – добавил спикер. По мнению эксперта, для России такое развитие событий не меняет базового подхода: «Российская дипломатия, как и советская, старается работать со всеми».

Как бы ни прошли выборы в Сербии, вектор отношений Белграда с Москвой и Брюсселем будет определяться не голосованием, а более широкими геополитическими процессами – в первую очередь итогами российской спецоперации на Украине. «Когда мы завершим украинский кризис так, как планируем, ситуация в ряде стран начнет меняться. И тогда не исключено, что в Сербии у нас появится возможность вернуть свои позиции», – заключил Межевич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич подал в отставку с поста главы государства. Об этом он объявил в обращении к гражданам. Теперь политик намерен на досрочных выборах в парламент баллотироваться на переизбрание как кандидат от правящей Сербской прогрессивной партии на пост премьер-министра. Голосование должно состояться 25 октября.

«Я благодарен гражданам, которые дважды оказали мне огромное человеческое доверие и тем самым возложили на меня высший долг и ответственность, которые только может получить человек», – сказал Вучич перед подписанием документов об отставке. Исполняющим обязанности президента Сербии стала спикер Национального собрания Ана Брнабич.

Вучич добавил, что к концу декабря в стране должен состояться первый тур президентских выборов. «Почему я это сделал? Я мог пойти на выборы как президент республики. Даже мои многочисленные друзья, главы зарубежных государств, с удивлением спрашивали меня: «Зачем вы это делаете? Почему уходите с поста?» – рассказал он.

Политик объяснил, что считает такое решение справедливым. «Те, кто всегда говорил о тирании в обществе, всегда избегали диалога. Те, кто наиболее решительно выступал за единство мнений, всегда говорили именно об этом – и никогда не хотели слушать тех, кто думает иначе. А я предлагал диалог – четыре-пять лет назад, два-три года назад и год назад», – отметил Вучич.

Он также рассказал, что встречи с представителями Запада в последние четыре года были для него мучением. «Ни на одной не ощущал себя хорошо, потому что на каждой первым вопросом было: почему не ввел санкции против России. И с русскими было тяжело, потому что их цель – сохранить NIS у себя… А у других – у них отнять, и в итоге страдает Сербия», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Вучич занимает пост президента Сербии с 31 мая 2017 года. В 2022 году его переизбрали на второй срок, который должен был завершиться 31 мая 2027 года. За день до отставки он позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Как сообщили в Кремле, в ходе разговора стороны обсудили развитие российско-сербских отношений – в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении, а также затронули «актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе украинский конфликт».