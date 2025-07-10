Семьи жертв авиакатастрофы над Вашингтоном обвинили армию США в бездействии

Родственники погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном раскритиковали армию США

Tекст: Денис Тельманов

Газета The Washington Post сообщает, что 168 родственников погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном 29 января направили письмо министру Сухопутных войск США Дэниелу Дрисколлу с критикой в адрес армии за отсутствие ответственности и бездействие.

Главные претензии заключаются в том, что представители армии почти не взаимодействуют с семьями, не информируют их о ходе расследования и не допускают внешних проверок со стороны других ведомств.

В письме родственники заявили: «Эти действия демонстрируют стремление армии уклоняться от официальных процедур, сопротивляться внешнему контролю и избегать проверок. Также армия, ссылаясь на процессуальные нормы, упорно отказывается брать на себя ответственность или же признавать те испытания, с которыми столкнулись семьи».

От Дрисколла требуют назначить ответственного для связи с семьями, регулярно информировать о ходе расследования и реформах по авиационной безопасности, а также согласиться на внешнюю проверку работы армии после катастрофы. Отец второго пилота заявил WP: «Они не вышли и не сказали: «Да, мы облажались, вот то, что мы сделаем, чтобы такого не повторилось снова». Это то, что мы хотим услышать».

На сайте сообщества семей отмечается, что Конгресс США, Министерство транспорта и Национальный совет по безопасности на транспорте получили высокие оценки за реакцию на катастрофу, тогда как Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) указали на необходимость серьезных реформ, а армия США получила неудовлетворительную оценку за отсутствие объяснений и изменений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты вертолетов вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне после недавнего авиапроисшествия.

Вертолет UH-60 Black Hawk столкнулся в воздухе с пассажирским самолетом компании American Airlines. В результате катастрофы погибли 67 человек. Обломки военного вертолета были подняты из реки Потомак и направлены на дальнейшее расследование.