Захарова сравнила с дьявольской усмешкой нахождение Бербок на посту главы ГА ООН

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что считает нахождение Анналены Бербок на посту председателя Генеральной Ассамблеи ООН в год 80-летия Победы во Второй мировой войне и самого юбилея ООН «дьявольской усмешкой». Дипломат подчеркнула, что Бербок ранее публично заявляла о гордости «подвигами» своего деда, который служил Третьему рейху, передает ТАСС.

«То, что этот человек, прости господи, оказался на таком посту в год юбилея Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, в год юбилея создания по итогам Второй мировой войны Организации Объединенных Наций – это позор», – заявила Захарова.

Захарова выразила мнение, что Анналена Бербок воспринимает пост председателя ГА ООН как «очередной микрофон» и сомневается, что она понимает значение слова «мандат». По словам Захаровой, Бербок, исходя из своих идеологических предпочтений, может «абсолютно безответственно» пользоваться предоставленной ей трибуной, не неся никакой ответственности за происходящее.

Дипломат также поставила под сомнение профессионализм Бербок, указав, что никто точно не знает ни ее образование, ни уровень знаний по диплому. Захарова добавила, что немецкий народ, по ее словам, уже дал Бербок оценку как дипломату, сопроводив ее с прошлой должности «с позором» из-за нанесенного ущерба внешней политике Германии.

Ранее Мария Захарова назвала Анналену Бербок «антисимволом» Генассамблеи ООН в юбилейный год.

Анналена Бербок получила престижную должность в ООН незадолго до окончания срока на посту министра иностранных дел Германии. Бербок стала рекордсменом в правительстве Олафа Шольца по государственным расходам на макияж.