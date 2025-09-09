Захарова: Бербок на юбилейной сессии Генассамблеи ООН – это антисимвол

Tекст: Мария Иванова

Захарова раскритиковала назначение экс-главы МИД Германии Анналены Бербок председателем юбилейной сессии Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

По словам Захаровой, Бербок является «антисимволом» для ООН, и ее появление на трибуне в юбилейный год организации вызывает недоумение.

Захарова подчеркнула, что считает избрание Бербок «позором», напомнив, что та публично гордится своим дедом, который сражался на стороне Третьего рейха. Она отметила: «В этот юбилейный год на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН будет восседать как антисимвол Анналена Бербок».

Дипломат добавила, что любые попытки оправдания или героизации нацизма, включая публичные заявления, не остаются без внимания российского МИД и правоохранительных органов. Российская сторона, по ее словам, обращает внимание на подобные случаи и информирует коллег из стран СНГ и Израиля, поскольку подобные высказывания оскорбляют память погибших воинов разных национальностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Анналена Бербок получила престижную должность в ООН незадолго до окончания срока на посту министра иностранных дел ФРГ.

