Путин поздравил учащихся с Днем знаний и пожелал всем доброго пути в учебный год
В обращении к ученикам, учителям и родителям 1 сентября президент России Владимир Путин уделил особое внимание поддержке педагогов и молодого поколения.
Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний, передает пресс-служба Кремля.
В поздравительном обращении он подчеркнул, что День знаний остается важным праздником для каждого, так как школа помогает сделать первые шаги во взрослую жизнь. Путин отдельно обратился к первоклассникам, пожелав им успешного старта и уверенности в своих силах.
«Вам многое предстоит узнать. Кто-то полюбит гуманитарные предметы, кому-то будут ближе точные, естественные науки. Но, уверен, всем вам будет интересна, полезна богатейшая история и культура нашего Отечества», – сказал президент.
Он отметил, что за последние шесть лет в России построено более 1600 новых школ для обучения более 1 млн детей, в том числе на исторических территориях Донбасса и Новороссии.
Особое внимание Путин уделил обновлению системы среднего профессионального образования, которой в этом году исполнилось 85 лет. В российских колледжах сейчас учится свыше 3,8 млн ребят.
Президент подчеркнул, что в стране созданы лучшие условия для получения современных знаний, дополнительного образования и развития творческого потенциала молодых людей. Он выразил уверенность, что будущее России принадлежит умным, образованным и активным гражданам.
«От души желаю вам успехов и, конечно, здоровья и благополучия всем педагогам, родителям, дедушкам и бабушкам нынешних учеников. С праздником вас, с Днем знаний! В добрый путь!» – сказал президент.