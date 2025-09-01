Путин поздравил учащихся с Днем знаний и пожелал всем доброго пути в учебный год

Путин поздравил учащихся и учителей с Днем знаний

Tекст: Ирма Каплан

Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний, передает пресс-служба Кремля.

В поздравительном обращении он подчеркнул, что День знаний остается важным праздником для каждого, так как школа помогает сделать первые шаги во взрослую жизнь. Путин отдельно обратился к первоклассникам, пожелав им успешного старта и уверенности в своих силах.

«Вам многое предстоит узнать. Кто-то полюбит гуманитарные предметы, кому-то будут ближе точные, естественные науки. Но, уверен, всем вам будет интересна, полезна богатейшая история и культура нашего Отечества», – сказал президент.

Он отметил, что за последние шесть лет в России построено более 1600 новых школ для обучения более 1 млн детей, в том числе на исторических территориях Донбасса и Новороссии.

Особое внимание Путин уделил обновлению системы среднего профессионального образования, которой в этом году исполнилось 85 лет. В российских колледжах сейчас учится свыше 3,8 млн ребят.

Президент подчеркнул, что в стране созданы лучшие условия для получения современных знаний, дополнительного образования и развития творческого потенциала молодых людей. Он выразил уверенность, что будущее России принадлежит умным, образованным и активным гражданам.

«От души желаю вам успехов и, конечно, здоровья и благополучия всем педагогам, родителям, дедушкам и бабушкам нынешних учеников. С праздником вас, с Днем знаний! В добрый путь!» – сказал президент.