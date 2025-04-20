Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.0 комментариев
В Белгородской области мина разорвалась в руках у ребенка
В поселке Таврово Белгородского района 12-летний мальчик взял в руки мину-«колокольчик», которую по каким-то причинам подарили семье, она разорвалась, ребенок получил множество ранений, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Семье подарили мину несколько месяцев назад, им заявили, что устройство обезврежено, пояснил Гладков в своем Telegram-канале.
К хозяевам дома приехали знакомые с ребенком, мальчик, по предварительным данным, взял мину в руки и выронил, после чего она сдетонировала.
«Ребенок в тяжелом состоянии – закрытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги. Бригада скорой доставила мальчика в детскую областную клиническую больницу», – добавил губернатор.
Следствию предстоит выяснить, как мина попала в дом, зачем ее оставили дома, по какой причине ребенку разрешили взять ее в руки.
Ранее в апреле в белгородском селе десятилетний мальчик погиб, подняв с земли мину-«колокольчик».