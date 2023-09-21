По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.40 комментариев
Спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности
Официального представителя СТО ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности после угроз российским журналистам
Официальный представитель Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержант Сара Эштон-Чирилло отстранен от должности и против него начато расследование, сообщила пресс-служба СТО ВСУ.
Как утверждает пресс-служба Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в соцсети X (бывшая сойсеть Twitter), заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни якобы не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ, передает ТАСС.
В пресс-службе заверили, что командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений, будут приняты соответствующие решения, а Эштон-Чирилло «будет немедленно» отстранен на время расследования.
В прошлый четверг глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратится в Следственный комитет и ФСБ из-за слов спикера ВСУ о расправе над «кремлевскими пропагандистами». После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить слова спикера ВСУ на предмет угроз журналистам из России.