Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом

Tекст: Дарья Григоренко

«Нет, я этого не знал. Узнал об этом, когда поступил указ, проект указа о его награждении орденом Мужества. Честно, не скрою, меня это самого немало удивило», – отметил Путин, передает ТАСС.

Он добавил, что погибший Майкл Глосс, несмотря на американское происхождение, был русским солдатом. Путин также подчеркнул, что Глосс воевал наравне с другими российскими военнослужащими.

«Воевал достойно. Получил тяжелое ранение и вместе с другим своим товарищем, с русским, третий товарищ их вытащил, получил 25% ожогов тела. И вот этот молодой парень сам, истекая кровью, пытался оказывать помощь своему русскому товарищу по оружию. К сожалению, их заметил дрон, сбросил мину – и оба погибли», – рассказал президент.

«Я сейчас говорил о людях разных национальностей, которые считают себя русскими солдатами. Вот он, хоть и американец, он был русским солдатом», – подчеркнул Путин

Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВДВ Михаил Теплинский назвал погибшего в зоне специальной военной операции на Украине сына заместителя директора ЦРУ Майкла Александра Глосса героем. СМИ сообщили о гибели сына Джулиан Галлины Глосс на Украине. В ЦРУ подтвердили информацию о его гибели в боях на Украине.