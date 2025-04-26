Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
NBC News: В ЦРУ подтвердили гибель сына замглавы ведомства в боях на Украине
Гибель сына заместителя директора ЦРУ США Майкла Глосса в ходе конфликта на Украине подтвердила пресс-служба ведомства, сообщил телеканал NBC News.
Представитель ЦРУ сообщил телеканалу NBC News, что 21-летний Глосс скончался весной 2024 года, не уточнив, за какую сторону он воевал, передает ТАСС. В ЦРУ назвали смерть Майкла Глосса частным делом семьи и не вопросом национальной безопасности.
Как отмечает The Washington Post, отец погибшего Ларри Глосс рассказал, что его сын «погиб на территории Донецкой Народной Республики, сражаясь на стороне России против Вооруженных сил Украины». Отец подчеркнул: «Для нас стало полной неожиданностью, что он был каким-либо образом связан с российскими вооруженными силами». По информации семьи, свидетельство о смерти, выданное в России, указывает, что Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года, а похороны прошли в декабре после передачи останков родным.
Накануне СМИ сообщили о гибели сына замдиректора ЦРУ на Украине.