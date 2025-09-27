Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Лавров выступил на Генассамблее ООН перед полным залом
Зал для пресс-конференции главы МИД России в штаб-квартире ООН был полностью заполнен журналистами, прибывшими освещать выступление Сергея Лаврова.
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН стала одним из самых ожидаемых событий в рамках недели высокого уровня Генассамблеи, передает ТАСС.
На мероприятие пришло столько журналистов, что зал был заполнен полностью. По информации агентства, иностранные корреспонденты начали занимать места в зале за час до начала встречи.
Многие представители СМИ заранее интересовались у российских коллег и дипломатов миссии РФ о дате прибытия министра и возможности пообщаться с ним.
Лавров известен среди журналистского пула ООН еще с тех времен, когда занимал место постпреда России при организации. Его выступления традиционно вызывают живой интерес зарубежной прессы.
Перед пресс-конференцией российская делегация распространила среди иностранных журналистов специальные материалы. В этих бумагах содержались, в частности, высказывания украинских официальных лиц о переговорах с Россией, документы о правовом запрете русского языка Киевом, а также примеры поддержки неонацизма на Украине. В материалах также приведены цитаты, в которых используется риторика ненависти в отношении России, включая заявления Владимира Зеленского и других украинских чиновников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе выступления Лавров выразил тревогу из-за рассуждений западных стран о третьей мировой войне.
Лавров заявил, что Россия и США несут ключевую ответственность за поддержание мира и стабильности.
Он также призвал не допустить «дворцового переворота» в ООН.