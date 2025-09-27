Лавров выступил на Генассамблее ООН перед полным залом

Tекст: Мария Иванова

Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН стала одним из самых ожидаемых событий в рамках недели высокого уровня Генассамблеи, передает ТАСС.

На мероприятие пришло столько журналистов, что зал был заполнен полностью. По информации агентства, иностранные корреспонденты начали занимать места в зале за час до начала встречи.

Многие представители СМИ заранее интересовались у российских коллег и дипломатов миссии РФ о дате прибытия министра и возможности пообщаться с ним.

Лавров известен среди журналистского пула ООН еще с тех времен, когда занимал место постпреда России при организации. Его выступления традиционно вызывают живой интерес зарубежной прессы.

Перед пресс-конференцией российская делегация распространила среди иностранных журналистов специальные материалы. В этих бумагах содержались, в частности, высказывания украинских официальных лиц о переговорах с Россией, документы о правовом запрете русского языка Киевом, а также примеры поддержки неонацизма на Украине. В материалах также приведены цитаты, в которых используется риторика ненависти в отношении России, включая заявления Владимира Зеленского и других украинских чиновников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе выступления Лавров выразил тревогу из-за рассуждений западных стран о третьей мировой войне.

Лавров заявил, что Россия и США несут ключевую ответственность за поддержание мира и стабильности.

Он также призвал не допустить «дворцового переворота» в ООН.